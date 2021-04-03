Kırmızı Oda’nın Nihal’i Esra Ronabar'ın eşi Menajerimi Ara'nın yıldızı çıktı
Kırmızı Oda'da Nihal karakterine can veren ve başarılı performansıyla göz dolduran Esra Ronabar'ın gerçek eşi sosyal medyada merak konusu oldu. İşte ünlü oyuncu ile ilgili merak edilenler
03 Nisan 2021, Cumartesi 22:42 Son Güncelleme:
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Son olarak 'Kırmızı Oda' dizisinde canlandırdığı Nihal karakteriyle seyircinin karşısına çıkan Esra Ronabar, başarılı oyunculuğu ile sosyal medyada adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun eşi Menajerimi Ara dizisinde performansıyla çok konuşulan Barış Falay çıktı.
2006 yılında kendi gibi oyuncu olan Barış Falay ile dünya evine giren güzel oyuncu 2009 yılında oğlu Mavi Rüzgar'ı dünyaya getirdi.