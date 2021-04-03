Son olarak 'Kırmızı Oda' dizisinde canlandırdığı Nihal karakteriyle seyircinin karşısına çıkan Esra Ronabar, başarılı oyunculuğu ile sosyal medyada adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun eşi Menajerimi Ara dizisinde performansıyla çok konuşulan Barış Falay çıktı.

2006 yılında kendi gibi oyuncu olan Barış Falay ile dünya evine giren güzel oyuncu 2009 yılında oğlu Mavi Rüzgar'ı dünyaya getirdi.



