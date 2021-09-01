Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da panik atak hastası Delikanlı Sadi'yi canlandıran Erkan Petekkaya, gösterdiği performansla milyonların takdirini kazanmıştı.

Hayat verdiği Delikanlı Sadi'nin hikayesi tamamlanınca diziden ayrılan Petekkaya'nın yeni dizisi merakla bekleniyordu.

EMİNYET AMİRİ OLDU

Erkan Petekkaya, "Suçlu" dizisiyle el sıkıştı.

Petekkaya, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturacağı dizide emniyet amirine hayat verecek.

Star TV ile görüşülen dizide, Petekkaya’nın partneri için son dönemde 'Beni Çok Sev' filmi ve 'Uysallar' dizisinden rol alan Songül Öden’in adı geçmişti.

Ancak son gelen haberlere göre rolün sahibi Nehir Erdoğan oldu.