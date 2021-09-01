Magazin Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya geri dönüyor

Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya geri dönüyor

Magazin

Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya geri dönüyor

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Sadi karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan Erkan Petekkaya, yeni sezonda bambaşka bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

01 Eylül 2021, Çarşamba 19:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da panik atak hastası Delikanlı Sadi'yi canlandıran Erkan Petekkaya, gösterdiği performansla milyonların takdirini kazanmıştı.

Hayat verdiği Delikanlı Sadi'nin hikayesi tamamlanınca diziden ayrılan Petekkaya'nın yeni dizisi merakla bekleniyordu.

EMİNYET AMİRİ OLDU

Erkan Petekkaya, "Suçlu" dizisiyle el sıkıştı.

Petekkaya, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturacağı dizide emniyet amirine hayat verecek.

Star TV ile görüşülen dizide, Petekkaya’nın partneri için son dönemde 'Beni Çok Sev' filmi ve 'Uysallar' dizisinden rol alan Songül Öden’in adı geçmişti.

Ancak son gelen haberlere göre rolün sahibi Nehir Erdoğan oldu. 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
1 Eylül 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Mehmet Coşkundeniz
Ayıp olmasın diye evlenilir mi?
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
30 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Zafer Bayramı'mız kutlu olsun
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Şaşırt artık bizi Hadise
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Acımasız insana inat 'Bunu bi' düşünün'
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Parmaklıklar ardında
Uğur Alkapar
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Pembe bir yunusla aynı gezegende yaşadığımızı biliyor muydunuz?
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Haluk Levent 'Ben de inanamıyorum' diyerek kötü haberi duyurdu