Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya geri dönüyor
Son olarak Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Sadi karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan Erkan Petekkaya, yeni sezonda bambaşka bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
01 Eylül 2021, Çarşamba 19:44 Son Güncelleme:
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da panik atak hastası Delikanlı Sadi'yi canlandıran Erkan Petekkaya, gösterdiği performansla milyonların takdirini kazanmıştı.
Hayat verdiği Delikanlı Sadi'nin hikayesi tamamlanınca diziden ayrılan Petekkaya'nın yeni dizisi merakla bekleniyordu.
EMİNYET AMİRİ OLDU
Erkan Petekkaya, "Suçlu" dizisiyle el sıkıştı.
Petekkaya, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturacağı dizide emniyet amirine hayat verecek.
Star TV ile görüşülen dizide, Petekkaya’nın partneri için son dönemde 'Beni Çok Sev' filmi ve 'Uysallar' dizisinden rol alan Songül Öden’in adı geçmişti.
Ancak son gelen haberlere göre rolün sahibi Nehir Erdoğan oldu.
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