Magazin Kırmızı Oda'nın yeni oyuncuları çok konuşulacak

Kırmızı Oda'nın yeni oyuncuları çok konuşulacak

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Kırmızı Oda'nın yeni oyuncuları çok konuşulacak

Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda dizisine gelen yeni konuk oyuncular çok konuşulacak. Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde birbirinden ünlü isimler hikayeleriyle evlerimize konuk oluyor. Reyting rekorları kıran dizi Kırmızı Oda ile ilgili son gelişmeler...

19 Kasım 2020, Perşembe 21:11 Son Güncelleme:
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarla olan, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Kırmızı Oda dizisi, her hafta farklılaşan senaryosuyla izleyicinin göz bebeği olmayı sürdürüyor. Birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren dizi Kırmızı Oda'nın yayımlanacak yeni bölümü de 12. yeni bölümüyle yarın akşam ekrana gelecek.

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Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde; Selvi (Sema Keçik) İstanbul'daki köşke vardığında Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) kızları ve ablası Saadet'ten (Nazan Diper) gördüğü tepkinin kendisini nasıl yaraladığını Doktor Hanım'a anlatır.

Hediye (Sezin Akbaşoğulları) hasta annesinden (Füsun Demirel) halası bildiği Hikmet (Semra Dinçer) hakkında öğrendiği bir sırla hayatı alt üst olunca Doktor Piraye'nin kapısını çalar.

Alya'ya sürpriz bir ziyaret yapan Doktor Hanım, kasvetli evin içinde Alya'nın yaşamına tanık olur ve Alya hislerini içtenlikle Doktor Hanım'la paylaşır.


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