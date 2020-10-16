Kırmızı Oda'da Necdet'e ne olduğu merakla beklenirken geçen haftaki bölümde Meliha'nın intihara teşebbüs ettiği sahne bölüme damgasını vurmuştu. Meliha, bu bölümde hikayesinin Necdet ile ilgili bir kısmını daha anlattı. Necdet Meliha'ya ne yaptı? Necdet Meliha'yı neden aldattı?

Necdet Meliha'yı aldattı mı?

Önceki hafta Necdet'in evinin kapısını açıp şaşkınlık yaşayan Meliha'nın ne gördüğünü merak ediyorduk. Bu akşamki bölümde Necdet'in Meliha'yı bir başka kadınla aldattığını öğrendik. Peki kapıyı açan Meliha, Necdet ve yanındaki kadını görünce ne yaptı?

Necdet'i o halde görmenin verdiği hayal kırıklığı ile evine gidip Necdet'in dokunduğu saçlarını tıraş makinesiyle kestiğini anlattı.