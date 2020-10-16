Kırmızı Oda'ya, Necdet'in Meliha'yı aldatma sahnesi damgasını vurdu
TV 8 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Kırmızı Oda'da Meliha'nın hikayesi merakla takip ediliyordu. Geçen haftaki bölümde Meliha ile ilgili hikayeye değinilmemişti. Meliha ile ilgili meraklar artarken bu akşamki bölümde Meliha ile ilgili bir detay daha yer aldı.
16 Ekim 2020, Cuma 21:04 Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda'da Necdet'e ne olduğu merakla beklenirken geçen haftaki bölümde Meliha'nın intihara teşebbüs ettiği sahne bölüme damgasını vurmuştu. Meliha, bu bölümde hikayesinin Necdet ile ilgili bir kısmını daha anlattı. Necdet Meliha'ya ne yaptı? Necdet Meliha'yı neden aldattı?
Necdet Meliha'yı aldattı mı?
Önceki hafta Necdet'in evinin kapısını açıp şaşkınlık yaşayan Meliha'nın ne gördüğünü merak ediyorduk. Bu akşamki bölümde Necdet'in Meliha'yı bir başka kadınla aldattığını öğrendik. Peki kapıyı açan Meliha, Necdet ve yanındaki kadını görünce ne yaptı?
Necdet'i o halde görmenin verdiği hayal kırıklığı ile evine gidip Necdet'in dokunduğu saçlarını tıraş makinesiyle kestiğini anlattı.
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