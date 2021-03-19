Magazin Kırmızı Oda'ya veda ediyor, hikayesinin sonuna gelindi

Kırmızı Oda'ya veda ediyor, hikayesinin sonuna gelindi

Magazin

Kırmızı Oda'ya veda ediyor, hikayesinin sonuna gelindi

Başrollerini Binnur Kaya'nın yanı sıra Tülin Özen, Burak Sevinç ve Gülçin Kültür Şahin'in üstlendiği Kırmızı Oda'da bu hafta bir ayrılık yaşanacak. Hikayesi ile derinden etkileyen Nazlı karakterine hayat veren Pınar Deniz diziden ayrılıyor.

19 Mart 2021, Cuma 18:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Binnur Kaya'nın Doktor Hanım'a hayat verdiği Kırmızı Oda dizisinde Aslıhan Gürbüz, Erkan Petekkaya ve Pınar Deniz'in hikayeleri ilgiyle izleniyor.

Özellikle Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin herkes tarafından çok sevilmesi, ünlü oyuncu ile sözleşmenin de uzamasını sağladı. Fakat bir oyuncu, bu akşam yayımlanacak yeni bölümle Kırmızı Oda'ya veda edecek.

Kırmızı Oda'ya 23. bölümde Nazlı karakteriyle dahil olan ve kısa zamanda hikayesiyle büyük ilgi çeken Pınar Deniz, 29. bölümde son kez dizide yer alacak.

Öte yandan Nazlı'nın, içindeki öfkeden sonunda kurtulup Haluk'la (Yılmaz Kunt) mutlu olmaya karar verdiği anlar da izleyicileri derinden etkileyecek.

Kumru (Aslıhan Gürbüz), Fahri'nin hayatına nasıl girdiğini, kızı ve kendisi için yaptığı iyilikleri Doktor Hanım'a anlatırken; Fahri'nin söylediği sözler ise Kumru'yu çok şaşırtır.

Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım'ın tavsiyeleriyle içindeki öfkeden kurtulup tek başına yeni bir hayat inşa eder. Haluk, Nazlı'daki bu değişimi görüp ondan etkilenir.

Sadi (Erkan Petekkaya), Mehmet'le birlikte bir çete liderinin eline düştükten sonra başlarına gelenleri Doktor Hanım'la paylaşır.

İlgili Haberler
Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya, Doğduğun Ev Kaderindir'e renk katacakKırmızı Oda'nın Kumru'su herkesin merak ettiği olayı anlattı
Maraşlı dizisi izleyenleri şok etti


Yazarlarımızdan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Filiz Özkol
19 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
4 yapraklı yonca meselesi
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Kötü ama iyi
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Süte güvenip de korunmasız sevişmeyin
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Konu kendi kızı olunca...
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
15 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Astroloji günü kutlu olsun
Öner Döşer
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Lady Gaga
Funda Duru
Yasemin Candemir
Ekonominin derin girdapları ve yükselen yıldızları
Yasemin Candemir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Saba Tümer, neden anne olmak istemedi?