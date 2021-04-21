Magazin Kırmızı Oda'ya yeni bir isim daha eklendi

Kırmızı Oda'ya yeni bir isim daha eklendi

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Kırmızı Oda'ya yeni bir isim daha eklendi

Kırmızı Oda dizisi bir yeni oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Başrollerini Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisi ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk kırmızı oda dizisi kadrosuna dahil oldu.

21 Nisan 2021, Çarşamba 16:08 Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda, yeni hikâyelerle izleyenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Kadrosuna devamlı yeni isimleri dâhil eden Kırmızı Oda, bu defa Melisa Aslı Pamuk ile anlaşmaya vardı.

Melisa Aslı Pamuk, hayat verdiği karakteri ile başından çok kötü olaylar geçen bir kadının çocukluk dönemlerinde yaşadığı travmaları ekrana taşıyacak

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Melisa Aslı Pamuk, 14.04.1992 tarihinde Hollanda'nın Harleem kentinde dünyaya gelmiştir. 2011 yılında Miss Turkey'de birinci olan Pamuk, tacı takmanın mutluluğunu yaşamıştır. 2011 yılında Türkiye'yi Brezilya'da temsil etme hakkını elde eden güzel isim, 2009 yılında da Best Model of Turkey adlı yarışmada Umut/Gelecek Vaat Eden Model ünvanını elde etmiştir.

İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 1,76 cm boyunda olan Melisa Aslı Pamuk, modelliğe 14 yaşında başlamıştır.

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