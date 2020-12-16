Hem sağlıklı hem de lezzetli kırmızı pancar salatası tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kırımızı pancar salatası tarifi arıyor ya da kırmızı pancar salatası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kırmızı pancar salatası yapılışı, tarifi, malzemeler ve püf noktaları...

Kırmızı pancar salatası tarifi

Kırmızı pancar salatası malzemeleri

5 adet orta boy pancar

2 kahve fincanı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

5 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı şeker

Kırmızı pancar salatası yapılışı

Pancarları soyup yıkayın, 2 fincan sirke, bir kaşık tuz ve bir tatlı kaşığı şeker kattığınız bol suda pişinceye kadar haşlayın. Sudan çıkarıp soğumadan dilimleyin. Soğuyunca suyundan bir miktar alın, 1 fincan sirkeye 5 sarımsağı ezerek karıştırın ve salatanın içine döküp karıştırarak servis yapın.



