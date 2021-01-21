Kırmızı Pancarın zihinsel ve duygusal sağlığa da çok iyi geldiği bilinen bir gerçektir. Bu sebzede oldukça fazla miktarda lif de bulunmaktadır. Bu nedenle de bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır. Kan basıncını düşürme özelliği sebebi ile kalp hastalıklarının önlenmesine de yardımcı olmaktadır.

Kırmızı pancarın faydaları ve zararları nelerdir?

Kırmızı pancar canlı rengi ile hem göze hem de faydaları ile sağlığa hitap etmektedir. Bunun yanında C vitamini bakımından da çok zengin bir sebzedir. Ancak bu sebzenin içerisinde çok fazla olması sebebi ile fazla tüketiminde vücuda zararı olabilmektedir.

Kırmızı pancarın bilinen faydaları şu şekilde sıralanabilir;

Kırmızı pancar içerisinde bulunan glisin betain kandaki toksik oluşumuna sebep olan homosistein miktarının azalmasına yardımcı olmaktadır. Homosistein miktarının artması çeşitli kalp rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Kırmızı pancar içerisinde yüksek miktarda silis bulunur. Bu madde kalsiyumun emiliminin daha çok olmasını sağlamaktadır. Gün içerisinde içeceğiniz bir bardak kırmızı pancar suyu kemik erimesi ile cam kemik hastalığının önlenmesinde oldukça faydalı olacaktır.

Bağırsakların iyi bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu sebeple sindirim sistemi açısından da oldukça faydalıdır. Kırmızı pancar içerisinde çok fazla lif bulunur. Bu sebeple kabızlık sorunlarının giderilmesinde oldukça etkilidir.

Pancar limonla birlikte tüketildiğinde iltihap söktürücü özelliğine sahip olur. Çoğu besinde olmayan enzim, protein ve betalain isimli maddeler kırmızı pancar içerisinde bulunmaktadır.

Kırmızı pancar sedef, egzama, saç dökülmesi, kurdeşen, saç dökülmesi gibi pek çok deri hastalığına karşı da oldukça etkilidir.

İçerisinde yüksek miktarda demir bulunur. Bu nedenle demir eksikliği problemlerinin giderilmesinde çok etkilidir. bunun yanında pancar demir emiliminin daha iyi bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Kırmızı pancarda çok fazla demir bulunması vücudun çeşitli bölgelerine oksijen ve demir iletiminin gerçekleşmesini sağlayan hemaglutinin oluşmasına yardım eder.

İçerisinde oldukça fazla B vitamini vardır. Bunun yanında folik asit açısından da oldukça zengindir. Hamilelik döneminde bebeğin omurga oluşumuna yardımcı olur. Bu sebeple gebelikte kırmızı pancar tüketimi önerilmektedir.

Kırmızı pancarın bazı zararları da bulunmaktadır;

Böbrek taşı, duodenum ve ülser hastalıkları olan kişilerin kırmızı pancar tüketilmesi önerilmez.

Pancar suyu seyreltilmeden tüketildiği zaman vücut için zararlı etki gösterebilir.

Ses tellerinde zarar getirebilmektedir. Ancak bu etki geçici olur.

Çok fazla pancar suyu tüketilmesi karaciğerin zarar görmesine sebep olabilir.

Kırmızı pancar B, C ve A vitamini bakımından çok zengindir. Bunun yanında içerisinde magnezyum, potasyum, fosfor, demir, çinko ve kalsiyum gibi mineraller de bulunmaktadır.

Kırmızı pancar genelde salata, kavurma, yemek ve turşu şeklinde tüketilebilmektedir. Kırmzı pancarın kişileri zayıflatma özelliği de bulunmaktadır. Bu nedenle diyet programlarında sıklıkla yer verilmektedir. Lif oranının yüksek olması tüketilmesi durumunda kişileri tok tutar. Kalori açısından da oldukça düşüktür.

Dilerseniz kırmızı pancar çiğ bir şekilde de tüketmeniz mümkündür. Özellikle salatalarda çiğ olarak tüketilebilmektedir.

Kırmızı pancar nasıl tüketilmelidir?

Kırmızı pancar en çok turşu olarak tüketilmektedir. Bunun yanında rendelenerek salatalara eklemekte mümkündür. Her açıdan bu sebzenin tüketilmesi vücut için oldukça faydalıdır.

Çoğu kişi katı meyve sıkacaklarında sıkarak tek ya da değişik meyveler ile karıştırıp içebilmektedir. Antioksidan özelliği sebebi ile vücut için oldukça faydalıdır.





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