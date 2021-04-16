Türkiye 'Kırmızı'ya rağmen meydan ve sahil doldu taştı

'Kırmızı'ya rağmen meydan ve sahil doldu taştı

Türkiye

'Kırmızı'ya rağmen meydan ve sahil doldu taştı

Silivri’de günlük bin 500’ü bulan koronavirüs vaka sayılarına rağmen, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar meydan ve sahile akın etti.

16 Nisan 2021, Cuma 18:44 Son Güncelleme:
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Silivri’de günlük koronavirüs vaka sayıları bin 500’leri bulmasına rağmen, bugün havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Silivri Meydan ve sahile akın etti. Özellikle Başkomutan Caddesi’nde bulunan 19 Mayıs Parkı ve sahil kordon boyundaki kalabalık dikkat çekti. Vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve bazı vatandaşların maske takmadığı da görüldü.

DHA

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