Silivri’de günlük koronavirüs vaka sayıları bin 500’leri bulmasına rağmen, bugün havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Silivri Meydan ve sahile akın etti. Özellikle Başkomutan Caddesi’nde bulunan 19 Mayıs Parkı ve sahil kordon boyundaki kalabalık dikkat çekti. Vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve bazı vatandaşların maske takmadığı da görüldü.

DHA