Kırsal bölgede mahsur kalan 4 keçiyi AKUT kurtardı

Mersin'in Erdemli ilçesi Doğu Sandal Mahallesi kırsalında mahsur kalan 4 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin ekibi tarafından kurtarıldı

08 Temmuz 2019, Pazartesi 18:39
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Kırsal bölgede mahsur kalan 4 keçiyi AKUT kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Doğu Sandal Mahallesi'nde mahsur kalan 4 keçiyi kurtaramayan sahipleri, AKUT Mersin ekibinden destek istedi.

Gelen ihbar üzerine bölgeye giden 6 gönüllü, yaptıkları kurtarma operasyonuyla 6 keçiyi bulundukları yerden kurtararak, sahibi Seyfi Çelik'e teslim etti. 

MERSİN (İHA)

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