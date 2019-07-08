Kırsal bölgede mahsur kalan 4 keçiyi AKUT kurtardı
Mersin'in Erdemli ilçesi Doğu Sandal Mahallesi kırsalında mahsur kalan 4 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin ekibi tarafından kurtarıldı
Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Doğu Sandal Mahallesi'nde mahsur kalan 4 keçiyi kurtaramayan sahipleri, AKUT Mersin ekibinden destek istedi.
Gelen ihbar üzerine bölgeye giden 6 gönüllü, yaptıkları kurtarma operasyonuyla 6 keçiyi bulundukları yerden kurtararak, sahibi Seyfi Çelik'e teslim etti.
MERSİN (İHA)