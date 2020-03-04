Türkiye Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 25 sürekli işçi alacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 25 sürekli işçi alacak

Türkiye

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 25 sürekli işçi alacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 12 güvenlik görevlisi, 10 temizlik görevlisi ve 3 eski hükümlü ve terör mağduru temizlik hizmetleri görevlisi alıyor. Peki, sürekli işçi başvuruları nasıl yapılır? İşte sürekli işçi alımı başvuru şartları…

04 Mart 2020, Çarşamba 17:24 Son Güncelleme:
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve eski hükümlü, terör mağduru temizlik hizmetleri görevlisi alıyor.

Başvurular 6 Mart’a kadar yapılabilecek. Güvenlik görevlisi kadrosu için başvuru yapacak adayların en az lise ve dengi, temizlik görevlisi için başvuru yapacak adayların ise en az ilkokul mezunu olmaları gerekiyor.

İŞKUR aracılığı ile yapılacak sürekli işçi başvurularında kura ve sözlü sınav usulü ile alım yapılacak.

Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alımı ilanının detayları için tıklayın 

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