Kırtasiye alışverişi yaparken bunlara dikkat!

Okul sezonu öncesi her yıl ağustos ve eylül aylarında denetimleri sıkılaştırdıklarını belirten Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan, güvensiz ürün oranının giderek azaldığını söyledi.

YÜZDE 3’E DÜŞTÜ

İstanbul’da ‘Kırtasiyede Ürün Güvenliği Çalıştayı’nda konuşan Meral Karaaslan, şunları söyledi: “2018 yılında 115 bin ürünü denetledik ve sadece 3 bin 598 ürün güvensiz bulundu. İlk denetimlerin başladığı 2011’de güvensiz ürün oranı yüzde 53’ken, 2018’de yüzde 3’e düştü. Denetimler sonucu ürünler testlere gönderiliyor ve buna göre de sakıncalı bulunan ürünler, Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nden (Gubis-guvensizurun.gov.tr) yayınlanıyor. Tüketici buradan takip edebilir.”

SİTE KAPATMA CEZASI

İnternetten satışların denetiminin ise daha zor olduğunu belirten Meral Karaaslan, bu konu ile ilgili de yeni bir düzenlemenin yakında çıkacağını söyledi. Karaaslan, “Bu konuda çok şikayet alıyoruz. Örneğin, bir sosyal medya hesabında ürün satışı oluyor. Denetim uzmanlarımız inceliyor. Hiçbir adres bulamıyoruz. Yeni kanunla bunu çözeceğiz. Sanal ortamda güvenli ürün satışı yapmayanlara cezalar, site kapatmaya kadar varacak” dedi.

ALIRKEN DİKKAT EDİN!

Tüketicinin merdivenaltı ve pazardan ürün almaması gerektiğini belirten Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, şu tavsiyelerde bulundu: “Ürünün ambalajına dikkat edin. Başta boya kalemleri olmak üzere ürünlerin üzerinde mutlaka CE (Avrupa Birliği kalite işareti) ibaresi olmalı. Ürünün üzerinde üreticisi yada ithalatçısı bilgisi olmalı. Yaş grubuna uygun ürünler alınmalı. Solvent, fitalat ve azoboya içermeyen ürünleri tercih edin.”

GÜLTEN UĞURLU/ POSTA



