﻿Yunanistan hafta sonu sandık başına gitti. Yunanistan´da seçimin galibi Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi oldu. 6 yıl boyunca iktidarda bulunan 44 yaşındaki sol görüşlü Aleksis Çipras koltuğu eski başbakanlardan Kostandinos Miçotakis´in oğlu sağ görüşlü Kiryakos Miçotakis´e devredecek. Peki, Kiryakos Miçotakis kimdir? Babası Konstandinos Miçotakis kimdir? İşte detaylar…

KİRYAKOS MİÇOTAKİS KİMDİR?

1968 yılında Atina’da doğdu. Yunanistan'ın eski başbakanlarından Konstandinos Miçotakis'in oğludur. Miçotais Athens College (1986), Harvard Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi’nde eğitim aldı.

İlk olarak 2004'te Atina B seçiminde bulunan Yunan Parlamentosu'na seçildi. 2013-2015 arasında İdari Reform Bakanı olarak görev yapmıştı.

2016'da Yeni Demokrasi'nin genel başkanı seçildi.

KONSTANDİNOS MİÇOTAKİS KİMDİR?

Konstandinos Miçotakis 18 Ekim 1918, Hanya’da doğdu. Yunan siyasetçi.

Elefterios Venizelos'un akrabasıdır. Yunan parlamentosuna ilk defa 1946 yılında seçilmiştir. 1967 yılında askeri cunta tarafından tutuklanmış, ancak zamanın Türk Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yardımı ile Türkiye'ye kaçmıştır. 1974 yılında ülkesine dönene kadar sürgünde yaşamıştır.

1977 yılında Yunan parlamentosuna yeniden seçilmiştir. 1978 ile 1980 yılları Ekonomik koordinasyondan sorumlu bakanlık, 1980 ile 1981 yılları arasında ise Dışişleri bakanlığı yapmıştır. Daha sonra başbakanlık görevi üstlenmiştir.

Ocak 2004'te aktif politikayı bıraktığını açıklamıştır. Oğlu, Kyriakos Miçotakis, parlamento üyesi ve Yunanistan’ın yeni başkanıdır. Kızı, Dora Bakoyannis ise Dışişleri Bakanlığı yapmıştır.

29 Mayıs 2017 (98 yaşında) Atina, Yunanistan’da hayatını kaybetti.