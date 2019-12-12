Kış aylarında tatilcilerin tercihi, termal oteller
Havaların soğumasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler, termal otelleri doldurmaya başladı. Yüzde 90 oranında doluluk yaşamaya başlayan termal oteller soğuk kış günlerinde hem tatil yapmak hem de sağlık aramak isteyenlerin ilk durağı olmuş durumda.
Yaz aylarının bitimiyle birlikte tatilciler hem içlerini ısıtacak hem de sağlık bulacakları termal otelleri tercih etmeye başladı. Özellikler muhafazakar ailelerin rahatlıkla konaklayabileceği otel konseptlerinde de neredeyse yüzde 90 oranında bir doluluk görülüyor. Özellikle okulların ara tatillerinde termal otel tatilleri yoğun ilgi görüyor.
Hem tatil hem de fizik tedavi
Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır, 2020 yılında termal otellerin yaz dönemine kadar yoğun bir sezon yaşayacağını vurguladı. Başarır, “Tatilcilerin sağlık turizmine olan ilgisi oldukça güzel. Termal otellerin mineralli suları, kişiye özel kürleri ve fizik tedavi merkezleriyle ortak çalışıyor olmaları çok büyük avantaj” dedi.
Termal su; Bikarbonatlı, tuzlu, kükürtlü, sülfatlı, demirli, iyotlu, karbondioksitli gibi radyoaktif maden sularından oluşmaktadır
Kaplıcalarla ilgili tüm bilgiler internet sitesinde
www.kaplica.saglik.gov.tr adresinden ülke genelindeki tüm kaplıcaları öğrenebilir ve gideceğiniz kaplıcaları seçebilirsiniz. Uygulama sayesinde harita üzerinde seçilen tesisteki termal suyun sıcaklığı, niteliği, hangi rahatsızlıklara iyi geldiği, tedavi birimleri ve işletmeci bilgisini de öğrenilebilirsiniz.