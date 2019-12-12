Kış aylarında tatilcilerin tercihi, termal oteller

Yaz aylarının bitimiyle birlikte tatilciler hem içlerini ısıtacak hem de sağlık bulacakları termal otelleri tercih etmeye başladı. Özellikler muhafazakar ailelerin rahatlıkla konaklayabileceği otel konseptlerinde de neredeyse yüzde 90 oranında bir doluluk görülüyor. Özellikle okulların ara tatillerinde termal otel tatilleri yoğun ilgi görüyor.

Hem tatil hem de fizik tedavi

Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır, 2020 yılında termal otellerin yaz dönemine kadar yoğun bir sezon yaşayacağını vurguladı. Başarır, “Tatilcilerin sağlık turizmine olan ilgisi oldukça güzel. Termal otellerin mineralli suları, kişiye özel kürleri ve fizik tedavi merkezleriyle ortak çalışıyor olmaları çok büyük avantaj” dedi.

Termal su; Bikarbonatlı, tuzlu, kükürtlü, sülfatlı, demirli, iyotlu, karbondioksitli gibi radyoaktif maden sularından oluşmaktadır

Kaplıcalarla ilgili tüm bilgiler internet sitesinde

www.kaplica.saglik.gov.tr adresinden ülke genelindeki tüm kaplıcaları öğrenebilir ve gideceğiniz kaplıcaları seçebilirsiniz. Uygulama sayesinde harita üzerinde seçilen tesisteki termal suyun sıcaklığı, niteliği, hangi rahatsızlıklara iyi geldiği, tedavi birimleri ve işletmeci bilgisini de öğrenilebilirsiniz.



