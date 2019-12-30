Kış mevsiminde sürekli idrara çıkmak ölümcül olabilir

Uzmanlara göre, soğuk havalarda çoğu zaman daha sık çişimiz geliyor. Bu durum ise, vücudun sıcaklığı düştüğünde ortaya çıkan soğuk “diürez” adı verilen biyolojik bir süreçten kaynaklanıyor.

Çevrimiçi bir tıbbi servisten Dr. Dian Gall ise bu konuda ne yapmanız gerektiğini, ilerisi için durum hakkında nasıl sağlıklı önlemler alabileceğinizi uzunca anlattı:

“Biyolojik tepki, vücuttaki sıcaklığı oluşturmak için kanı çekirdeğe yönlendiriyor ve böylece böbrekler basıncı dengelemek için ekstra sıvı salgılıyorlar. İdrar üretimini de ayrıca artıran bu süreç, soğuk kış aylarında bizlerde daha fazla ve daha sık çiş yapma dürtüsü yaratıyor. Şu an, konu üzerinde oldukça bilimsel araştırma eksikliği var, bu da sıcak havaların kendini göstermeden önce hava derecesinin vücudumuza uygun şekilde en fazla ne kadar düşük olması gerektiğini henüz kesin olarak bilmediğimiz anlamına geliyor. Ama eğer ki bu kışı büyük ölçüde dışarıda geçiriyorsanız hangi etkileri hissedeceğinizi iyi biliyoruz ve bu, özellikle kışın nerelerde umumi tuvalet bulunduğunu iyi bilmemiz gerektiği anlamına geliyor. Aksi takdirde her zamankinden zor durumlar bizi bekliyor!”

Dr. Gall, bu dönemlerde çevremizdekilere sıklıkla sarılmamız gerektiğini söylüyor ve mümkün olduğunca sıcak ve kapalı alanlarda bulunmamızın bizler için daha sağlıklı ve rahat olacağını ekliyor.

Ayrıca, sık idrara çıkmanın vücudunuzun doğal dengesine ne kadar "zarar verebileceğini" ve hatta bazı durumlarda "ölümcül" olduğunu belirtiyor.

“Diürez nedeniyle sık idrara çıkma, vücudunuzun doğal tuz, su ve mineral dengesine gerçekten zarar verebiliyor. Bu durum vücutta yeterli derecede bulunan sodyum veya hiperkalemi oranlarını etkileyebilirken aynı zamanda “hiponatremi” gibi sonu “ölümle” sonuçlanabilecek hastalıklara yol açabiliyor.

“Gülmeyi çok seviyorsanız bu da sizi sık idrara çıkmanız konusunda tetikleyecektir ve yine sonunda oluşabilecek dehidrasyondan kaçınmak için sıvı tüketmekten azami miktarda kaçınmanız gerekir.”

Ancak bu kış aşırı aktif bir mesaneden etkilenebilecek olan sadece vücut sağlığınız değil. Kış aylarında sürekli olarak çiş yapmak aynı oranda vücut enerjinizin de düşüşüne sebep oluyor.

Posta.com.tr