Kış mevsiminin vazgeçilmezi: Monokrom giyim

Monokrom, tek renk üzerinden ya da o rengi zıttı veya tonları üzerinden oluşturulan kompozisyonlara verilen addır. En bilindik tanımıyla monokrom modası tek renk kıyafetlerin kombinlenmesiyle oluşturulan moda akımının ismidir.Kış mevsiminin olmazsa olması koyu renkler ile hem şık hem çekici bir görünüm elde etmek için monokrom illüzyonundan yararlanabilirsiniz. Siyahın her zaman daha ince ve çekici gösterdiği bir gerçek. Ancak tamamen siyah giyinmeniz sizi melankolik göstereceğinden, gri ve beyaz tonları ile tarzınızı yumuşatmanız gerekir. Tonlama etkisi, görüntünüzü da etkili kılacaktır.

Gri, gümüş ve siyah renkler ile oluşturulmuş bir monokrom tarz.

Monokrom modasında desenlerden de yararlanabilirsiniz. Stilin en çok tercih edilen deseni yatay veya dikey çizgilerdir. Siyah üzerine beyaz çizgi ve puantiye ya da kare desenli kıyafetler de görmek mümkün. Eğer stilinizde desen tercih edecekseniz, ‘’teklik’’ kuralına uyarak başka renk kullanmamanız gerekiyor. Yani siyah beyaz çizgili bir parça kullanıyorsanız diğer parçalarınızda onlara uyumlu olmalı.

Bu sezon beyaz bot ve çizmelere çevremizde sık sık rastlayacağız. Koyu monokrom stilinizi, beyaz ayakkabılar ve çantalar ile hafifletebilirsiniz.

Bu arada, monokrom stil canlı renklerle de yapılabilir. Örneğin sarı ve sarı tonlarıyla bir kombin yaratabilirsiniz. Ancak monokromda canlı renk tonları yaz ve bahar aylarına daha çok uyum sağladığı için kışın fazla göze batmanıza neden olacaktır. Bu nedenle kışın canlı monokrom stilinden uzak durmanızda fayda var.

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