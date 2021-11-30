Kış mevsimi, tüm soğuğuyla ve sessizliği ile dünyanın üzerine çöktüğü zaman en güzel kış sözleri de artık kalemden sayfalara dökülmeye başlar. Sadece havaların değil, yüreklerin de soğuduğu kış için sadece baharı değil umudu da içinde barındıran kısa, uzun ve anlamlı kış ile ilgili güzel sözler…

2021 KISA, UZUN VE ANLAMLI KIŞ İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Kış, bir mevsim değil bir işgaldir.

Oysa en güzel kışın sevilirdin; yeryüzüne kar kırmızı boğumlu parmaklarıma nefesin.

Üzülme! Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür.

Güz geldi kış geldi... Bak işte bulutlar da geldi. Bir tek sen gelmedin bu şehre. Merak etme az sonra bu şehir de ağlamaya başlar...

Bir tatlı söz kışın üç ayını da ısıtabilir. Güzel konuş emi.

Karın yağmış olduğu bir sabah uyanmalıyız. İçimizde aylardır beklemenin heyecanı olmalı. Yeniden sevmeliyiz o sabah her şeyi... birbirimiz...

En delikanlı mevsimdir kış. Yüzüne yüzüne vurur yalnızlığını.

Bu karlı kış gününde. Güngörmüş dağlara karşı, sımsıcak öpüşürdük sarılıp birbirimize. Sevgilim, yanımda olsaydın keşke! - Metin Altıok

Soğuk kalpler her zaman üşür kış yaz olması fark etmez.

Eğer kış, "Baharı yüreğimde saklıyorum" deseydi, ona kim inanırdı? - Halil Cibran

Kış mademki geldin sana bir çift sözüm var. Adamı hasta etme!

Üşüdüysen söyle sevgilim, seni bir kat daha seveyim. - Cemal Süreya

Sev ama mevsimlik olmasın! Yazın açıp, kışın solmasın.

Belki yarın sabah soğukta uyanmanın bir anlamı olur, sana çay pişirmek gibi...- Oğuz Atay

Yaz mevsimi işin, kış mevsimi Müslümanlığın harman zamanıdır.

Gidersen kar yağar avuçlarıma, üşürsün. Bir ceylan sessizliği olur burada aşklar...- Ahmet Telli

Soğuk ayların en soğuğudur aralık ayı yürekleriniz üşür.

Çok üşürdük, hep üşürdük, üşümekti bütün yaşadığımız... Üşürdü ellerimiz, aşkımız, sonsuz uzun sakallarımız...- Turgut Uyar

Kış gelsin istiyorum artık; kardan da olsa adam görmek istiyorum.

Şimdi bu kışa girişin hüznü müdür, o mudur benim her duygum? Biraz hüzün gibidir meselâ...- Turgut Uyar

Uçun kuşlar uçun bahara. İçimde kış kadar kıyamet var.

Bu karanlık, bu uzun kış gecelerinde... Soğuk, buzdan bir perdeyle süslerken camı, dolaşırken birçok siyah gölge odamı, damarımda kurşunlaşıp donarken kanım; yine seni düşünmekle geçer zamanım. Bu kimsesiz, bu mahzun kış gecelerinde...- Sabahattin Ali

Biz seninle Ocak'ta kar yağarken dondurma yiyeceğiz. Temmuz'da çay içeceğiz. Biz farklı olacağız...

KIŞ SÖZLERİ

Buruk bir kış mektubu tadındayım bugün.

Mevsimlerin en merhametlisidir kış. Evin mevsimi, sarılmanın, sarınmanın, sarmalanmanın. Uzun çayların, derinlemesine yemeklerin, etraflıca gülmelerin mevsimi... Karşılaşmaların değil buluşmaların... Sıcak olan her şeye doğru neşeyle yönelmenin, böylece beraber ılımanın...

Baharı hayal edemezsen, kış çekilmez.

Eskiden sadece kışlar soğuktu. Şimdi ise insanlar soğuk yürekler soğuk. - Cahit Zarifoğlu

Sana olan sevgim kar beyazı kadar temiz ve zariftir.

Kimi sevsek başkasıyla kartopu oynadı...

Kış, bir yıldan diğerine köprü kuran mevsimdir.

Bembeyaz yağan kar geçmişte ne kadar kötü anı varsa hepsini örter.

Beni o kış bir kişi terk edip gitmişti ama sanki iki yüz elli kişi terk edip gitmiş gibi hissetmiştim.

Elimde bir avuç kar yüreğimde bir avuç sevgiye eş değer olur.

Kış saadetimizi tamamlamak için geliyor. Bahar aşkımızı tazelemek için. Yaz damarlarımızdaki çalışma arzusuna biraz tembellik güneş ve kudret doldurmak için.

Yere düşen her kar tanesinde hayatın ne kadar temiz ve temiz olduğunu düşünün.

Yapyalnızım... Etrafımda yok senden bir iz. Odam sessiz... Dışarda yağan kar sessiz... Bu geceler dayanılır gibi değil ki. Ey şimdi bu satırları okuyan bil ki: Istıraplar yüz katlı kış gecelerinde...- Sabahattin Ali

Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz.

Biliyorum ellerin de üşür. Biliyorum ama ısıtabilirsin onları. O ateşte. Hazırsın da. Biliyorum. Ama sana bir boyun atkısı gerek. Kış geldi...- Turgut Uyar

Kar yağarsa eğer yeni bir yıl başlar. Kar o kadar zariftir ki büyük bir cesaret kadar.

Kış bile geri döndü ya sen?

Kışın sevdikleriniz ile birlikte geçirebileceğiniz en sıcak aylardan birisidir.

Siz bana aydınlık baharları anlatın Çok kara kış hikayelerim vardır benim...

Kış yeryüzünün temizlendiği zamandır toprak, ağaçlar ve insanlar temizliğe doyarlar.

Zaten mevsimlerin bu aralar soğumaya niyeti varken, güneşim olup içimi ısıtırken gidişinle bana kara kışı yaşatma. - Burak Erdel

Kar taneleri gibi yaşıyoruz şu sıra, birbirimize değmeden ayrı ayrı eriyerek.

Al şu ellerimi ısıt biraz, ya da al götür bu soğukları...- Birhan Keskin

Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık. Uykumda bütün bir gece körfezdeyim artık!

Kasımın son mısralarındayız, günlerden ne bilmiyorum ama ben bugün de seviyorum seni. - Cemal Süreya

İnsanlar mutlu olduklarında mevsimin kış mı yaz mı olduğunu fark etmezler.

Hava puslu soğuk. Kırlar koyu kırmızı saman sarısı ölü yeşil. Kış gelmek üzere oysaki gönül kışa girmeye hazır değil. - Nazım Hikmet Ran

Sevgilim kış günleri hep yanında olmak isterdim yüreğim üşümede ellerim çok üşüyor.

Gençlik ilkbahar gibidir yaşlılık ise kışa benzer öyle bir kış ki arkasından bahar gelmez. – Firdevsi

Hayat bana eriyen bir karın hayatını unutması gibi kendimi unutmayı öğretti.

Korkumuz yok! İnmedi bir gün bile gözlerimize bir kış akşamı gibi karanlığı korkunun. - Nazım Hikmet Ran

Canım arkadaşım yanımda olsan da eskiden olduğu gibi kar yağarken balkonda kahve keyfi yapsak.

Yaşlılık bilgisiz için kış bilgili için hasat mevsimidir.

Yüreklerimiz, kar tanesi değdiği zaman ürpermemeli bilmeli ki değdiği yerde eriyip geçer.

Kış ne kadar soğuk geçerse geçsin, bir gün yerini bahara bırakacak. Belki de bahar, kışa sabredenlere hediyedir.

Uyandım kar aydınlığında. O küçük kasaba uykuda. Uykusuz bir sıra kavak… Hem gider hem dinlerim.

Hava soğuyunca değil, yüreği soğuyunca başlarmış insanın kışı... - Elif Şafak

Kışın en soğuk zamanında, ben nihayet içimde yenemediğim bir yaz olduğunu öğrendim.

Baharı hayal edemezsen, kış çekilmez. - Muzaffer Aytekin

Mevsimin yok önemi. Soğuk bakan bir çift göz, ya da kırıcı bir çift söz, dondurmaya yeter insanın içini.

Bu kışın devamına ihtimal verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır.

Buruk bir kış mektubu tadındayım bugün.

Baharda kışı, kışın da baharı özler insan. Ne uzaksa onu özler. Kavuşmak şart mı? Boş ver! Bazı şeyler yokken güzel.

Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz. - Churchill

Kar; karnı toka, sırtı peke, cebinde harçlığı olana, evinde odunu kömürü olana, evi damı çatısı olana zevktir.

Kara kışı sevmem ben, damı akan evler, ayakkabısı delik çocuklar, ocağı yanmayan analar, utanan babalar gelir aklıma sevmem ben karı kışı.

Asla, kış mevsiminde bir ağacı kökünden kesme. Moralin bozukken olumsuz kararlar verme. Bekle… Sabret… Fırtına geçer… Yine bahar gelir!

Bembeyaz yağan kar, geçmişte ne kadar kötü anı varsa hepsini örter… Bize yeni bir gelecek yaratma imkânı sağlar… Hayat yolunuz kar gibi bembeyaz olsun.

Ruhum kar yağışını seyrediyor gözlerimden. Beyaz, tane tane, raks ederek dönüyorlar göklerde. Bir şenlik, bir coşku kış mevsiminde kar yağışı.



