Kışı pürüzsüz bir ciltle karşılayın

Soğuk kış aylarında kuruyan cildi ölü derilerden arındıran ve Olay içerikli jel barlarıyla cildin etrafını sararak nem kaybını önleyen Gillette Venus Comfortglide Olay, bu kışın favorisi olacak.

Soğuk kış günlerinin gelmesiyle beraber yazlık elbiseleri rafa kaldırıyor, kalın ve kapalı kıyafetlere geçiş yapıyoruz. Bu nedenle, kış aylarında kapalı kalan cilt nem kaybına uğrayarak kuruyor. Sert rüzgarlar ve kapalı alanlarda maruz kaldığımız yüksek sıcaklık da cildimizi olumsuz etkiliyor. Ancak kış mevsiminin ciltte yarattığı etkileri oratadan kaldırıp özgüvenle dolaşabilmek de mümkün. Gillette Venus ve Olay’in birlikte geliştirdiği Gillette Venus Comfortglide Olay, ölü derilerden arındırılmış ipeksi bir cilt ve konforlu pürüzsüzlük sağlıyor. Tıraş esnasında oluşan doğal peeling etkisi. cildi yumuşak ve parlak tutmaya yardımcı oluyor ve nemlendiricilerin cilde derinlemesine etki etmesini sağlıyor. Jel barlar suyla temas ettiği anda harekete geçerek; ekstra herhangi bir jel ya da köpüğe ihtiyaç duymadan ciltte rahatça kayarak konforlu bir tıraş imkanı sunuyor. Aynı zamanda başlığında yer alan 5 bıçak ile ekstra pürüzsüzlük vadediyor.