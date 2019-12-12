Kışın yaşanan cinsellik daha faydalı

Kış aylarında bazı aktiviteler için enerji bulamadığımız zamanlar olabiliyor. Bu dönemlerde bedeninizdeki ve ruhunuzdaki tembellikten cinsel hayatınız da nasibini alıyorsa önerilerimiz çok işinize yarayacak! Kış aylarında cinselliğin faydalarını duyunca fikriniz değişebilir.

Endorfin hormonu salgılanıyor

Cinsellik, endorfin adı verilen mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlar. Cinsel tatmin sırasındanöronlar endorfin salgılanması için uyarılırlar. Bu hem kadınlar hem de erkekler için geçerli bilimsel bir gerçek.

Gripten koruyor, bağışıklık güçlendiriyor

Kış aylarında zayıflayan bağışıklık hastalıklara yol açabiliyor. Peki soğuk algınlıklarından cinsellik ile korunabileceğinizi söylesek? İki psikolog tarafından yapılan bir çalışmada, haftada 3-4 kez seks yapan bir grup insan üzerinde gözlem gerçekleştirildi.

Sonuçlar ise şaşırtıcı: Gözlemlenen kişilerin tükürüklerinde, daha fazla cinsel ilişkinin sonucunda artan, vücudun tehlikelere karşı savaşmasını sağlayan antikorlara rastlandı.

Stresi azaltmaya yardımcı oluyor

Mevsimsel değişiklikler en çok da ruh halimizi etkiliyor. Kış aylarında stresin ve endişenin sizi daha fazla etkilediğini fark edebilirsiniz. Yapılan araştırmalar aktif bir cinsel yaşamın stresi ve kaygıyı azalttığını doğruluyor.

Erkekler kış aylarında yılın geri kalanına göre çok daha fazla cinsel dürtü taşıyorlar.





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