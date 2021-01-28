İstanbul Esenyurt'ta daha önce 3 kez ceza kesilen kahvehaneye polis baskın düzenledi. Corona virüs tedbirlerini ihlal eden işyerindeki 18 kişiye 62 bin 442 lira ceza yazıldı. İşyeri sahibi ise pandemi boyunca dükkanını açtığını ve corona virüse inanmadığını söyledi.

Corona virüs nedeni ile getirilen kısıtlamalara bir kahvehanenin uymadığı bilgisini alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baskın düzenledi. İşyeri baskınında içeride 18 kişinin iskambil ve okey oynadığı tespit edildi. İşyerindeki 18 kişiye toplam 62 bin 442 lira ceza kesildi.

Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

"Corona çıktığından beri bu ortamdayız"

Öte yandan kahvehane sahibine tedbirlere uymayıp, neden iş yerini açtığı soruldu. İş yeri sahibi ise, "Zaman geçsin diye, kendi kendimize oyun oynuyorduk. Ben bu coronaya inanmıyorum. Corona çıktığından beri sürekli bu ortamdayız. Bu 4'üncü ceza oldu" diyerek cevap verdi.

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