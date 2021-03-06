Türkiye Kısıtlamasız ilk cumartesi günü İstanbul'da dikkat çeken kalabalık

Kısıtlamasız ilk cumartesi günü İstanbul'da dikkat çeken kalabalık

Türkiye

Kısıtlamasız ilk cumartesi günü İstanbul'da dikkat çeken kalabalık

Aylar sonra kısıtlamasız ilk cumartesi gününde İstanbul'da toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

06 Mart 2021, Cumartesi 09:56 Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Son yapılan kabine toplantısının ardından Cumartesi günleri kısıtlama kaldırıldı. İstanbul'da kısıtlamanın kaldırılmasının ardından işe gitmek için evlerinden çıkanlar otobüs ve minibüs duraklarına geldi. Vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi. Kadıköy ve Kartal'da bazı otobüs duraklarında bekleyenlerin sosyal mesafe kuralını unutularak otobüse bindikleri görüldü.


Kısıtlamanın kalktığı cumartesi günü trafik ekiplerinin toplu taşıma araçlarında denetimleri de devam etti. Ekipler evrak kontrolü yaptıktan sonra vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

DHA


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