İstanbul Sarıyer'de kıskançlık krizine giren bir adam, akla hayale gelmeyecek yöntemle korku dolu anlar yaşattı. Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Erhan G., hastanede sekreter olan karısı Nazan K.'ye iş arkadaşı Murat D.'den gelen mesaja öfkelenip korkunç bir plan yaptı.

Mesaj üzerine çılgına dönen Erhan G., sahibi olduğu lüks minibüsle hastaneye gitti ve Murat D.'nin yanına çıktı. "Ben Cinayet Büro'da görevli polisim. Nazan evde ölü bulundu. İfadenizi alacağım" diyerek Murat D.'yi aracına bindiren Erhan G., "Nazan'la ilişkin varmış, mahkemede delil olması için ifadeni alacağım" dedikten sonra video ve fotoğraflar çekti.

'BU ADAM SAPIK, TACİZCİ' YAZDI

Araçtan kaçmayı başaran Murat D.'nin fotoğraflarının üzerine 'Bu adam sapık, tacizci' yazarak mahallesinde duvarlara asan Erhan G. hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

36 yaşındaki Erhan G., 35 yaşındaki Nazan K. ile evliydi. İstinye'deki bir hastanede sekreter olarak çalışan genç kadının iddiaya göre aynı hastanede bilgi işlem görevlisi olarak çalışan 36 yaşındaki Murat D. isimli arkadaşı vardı. Murat D.'den eşi Nazan'a bir mesaj geldi. Mesaj sonrası sinirlenen genç adam sahibi olduğu lüks marka minibüs tarzı aracıyla hastaneye gitti. Murat'ın yanına çıkan genç adam iddiaya göre, 'Ben cinayet büroda görevli polis memuruyum. Nazan evde ölü bulundu. Sizin ifadenizi alacağım' diyerek aracına bindirdi.

"BEN NAZAN'IN KOCASIYIM SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Araç içerisinde video çekmeye başlayan Ertan, 'İfadeni alacağım. Mahkemede delil olarak kullanılacak. Nazan'la ilişkin varmış anlat' dedi. Korkuyla bir şeyler anlatmaya başlayan Murat'ın sözleri sonrası, 'Ben Nazan'ın kocasıyım. Seni öldüreceğim' diyerek tehditler savurdu. Bu sırada minibüsün kapısını açarak kaçmaya çalışan Murat, genç adamın elinden kurtularak hastaneye kaçtı.

Erhan Murat'ı kovalamaya devam ettikten sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Aynı gün akşam saatlerinde Erhan, Murat'ın yaşadığı mahalleye gitti. Murat'ın görselinin olduğu afişleri, 'Bu tacizci' etiketiyle hazırlayan genç adam, mahallenin çeşitli duvarlarına astı. Afişi astıktan sonra genç adamın evine gelen Erhan, 'Seni öldüreceğim, rezil edeceğim' gibi sözler savurmaya devam etti.

MÜSTEHCEN FOTO ATMIŞ

Polis merkezine giden Murat D., kendisini alıkoyan, polisim diyerek videosunu çeken, tacizci etiketiyle afiş hazırlayan ve ölümle tehdit eden Erhan G.'den şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında Erhan g.'nin ifadesi alındı. Erhan G., kendisini polis olarak tanıtmadığını, Nazan'a mesaj attıktan sonra hastaneye gittiğini kabul ederek, 'kendimi kocası olarak tanıttım. Tek konuşmak istedim. Bu nedenle aracıma davet ettim. Ardından araçtan inince sinirle afişleri hazırlattım. Kimseye tehdit ve hakarette bulunmadım' dedi. Olayla ilgili ifadesi alınan Nazan G. ise, Murat'ın kendisine müstehcen foto attığını, fotoğrafı gören eşinin evden ayrıldığını ve ne yaptığını bilmediğini ifade etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.