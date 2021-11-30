Kıskançlık ile ilgili sözler bir yandan haset ile hareket edenlere laf sokarken bir yandan da bu duyguyu yaşayanlara ders niteliğinde olmaya devam ediyor. Dünyanın en zarar verici durumlarından biri olan kıskançlık sözlerini sizler için bir araya getirdik. İşte, Sevgiliye, arkadaşa kısa ve uzun kıskançlık ile ilgili sözler…

SEVGİLİYE, ARKADAŞA KISA VE UZUN KISKANÇLIK İLE İLGİLİ SÖZLER

Nimet sahibi olup da hasetçilerin hasedinden salim kalan yoktur.

Haset insan, kendini daima başkalarıyla kıyaslar, kıyaslama olmayan yerde haset olmaz.

Kıskanç birine beddua etme, onun peşindeki haset gibi bir düşman zaten ona yeter.

Kim başkasının elindekine göz dikerse şüphesiz Allah’ın kazasına kızmış olur.

Kabiliyetsiz olmak suç ya da kusur değil ama karaktersiz olmak çok büyük kusurdur.

Kıskanmak yerine örnek almayı deneseniz belki içten içe büyüyen fesatlığınız da son bulur.

Kimseyi beni sevdiğin kadar sevme… Çünkü inanırım.

Kıskanırlar azim… Gülen gözlerini, bitmeyen enerjini, tebessümünü ve acıların bile sana kattığı gücü kıskanırlar.

Kıskançlıkta kuruntunun gözleri son derece keskindir.

Kıskanç biri değilim, sevdiğime ‘Canım’ diyenin can damarını keserim!

Kıskançlık, bir güvenin kumaşı yemesi gibi, insanı yer bitirir.

Kıskanılmayan, imrenilecek bir fazileti olmayandır.

Kıskançlık, duyguların en korkuncu olduğu kadar, en aldatıcısıdır da.

Onun kalbinin güzelliğini başka kimse fark etmesin istiyorum

Ben sadece istiyorum ki kimse sana benim gözümle bakmasın.

Kimi kıskanıyorum ben? Mahallenin bakkalını mı, kasabını mı? Seni kıskanıyorum seni, canımdan çok sevdiğimi.

Kıskançlığımız kıskandığımız kişilerin mutluluğundan daha uzun ömürlüdür.

Biraz kıskançlık duyarsanız, yaşarken ölmenin ne demek olduğunu anlarsınız.

Merak etme, ben sana baktığım gibi başkasına bakmam, bakamam.

Onu kıskanmak mı, haşa! Adını zikredenin dilini, kokusunu içine çekenin, nefesini keserim!

Kıskançlıkla alakası yok, benim olanın hayalini kuramazsınız!

Benimsen benimsindir! Kusura bakma, kimseyle paylaşamam!

Ben seni en çok güldüğünde seviyorum; Hani gözlerin biraz daha kayboluyor ya, kimseler göremiyor onları.

Herkesten kıskanacak kadar değil, herkesi kıskandıracak kadar sevsin.

KISKANÇLIK SÖZLERİ

Senin olmayan birini kıskanmak o kadar berbat ki. Ne hesap sorabiliyorsun ne de kızabiliyorsun.

Öyle bir belli etki beni sevdiğini, ben bile kıskanayım kendimi.

Sen kirazı seviyorsun diye ben o kirazın ağzını burnunu kırarım. O derece yani, kıskançlıkta gelinen nokta!

Ben kıskancım arkadaş! Sevdiğimin bir başkasına canım demesine katlanamam o kadar.

Allah kimseye sevdiği insanın paylaştığı bir şeyi beğenenleri tek tek kontrol edecek kadar kıskançlık duygusu vermesin.

Benim kıskandığım yerde, senin özgürlüğün biter. Nokta!

Ben sevdiğimi kıskanırım arkadaş. Hem fanilerden hem hurilerden.

Yanımda olmadığın halde kıskanıyorlar bizi! Bir de yanımda olduğunu düşünsene, delirtiriz milleti!

Kıskançlık, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur (Tolstoy)

Ne olmuş yani gittiyse, demeyin bana. Yolları bile kıskanıyor insan!

Hayattayken ünlü bir adamı kıskanmakta öldükten sonra da onu övmekte ustayızdır. Mimnermus

Susan kıskançlıktan korkmalı. Riverol

Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir. Herodot

Hırs ile mutluluk, birbirlerini hiç görmezler Benjamin Franklin

Haset, başkasının balını kendi ağzına zehir etmektir. Cenap Şahabettin

Kıskançlık, duyguların en korkuncu olduğu kadar, en aldatıcısıdır da (Oursler)

Niyeti kötü olanın attığı ok kendine döner.

İnsanlar seninle konuşmayı bıraktıklarında arkandan konuşmaya başlarlar.

Yüzümüze karşı cümle kuramayanlar, arkamızdan kompozisyon yazıyor…

Sen buna kıskançlık diyebilirsin ama ben buna kaybetme korkusu diyorum.

İnsan ancak bir başkasına ait olan erdem için kıskançlık duyar.

Kıskanmak yerine, örnek almayı deneseniz belki içte içe büyüyen fesatlığınız da son bulur.

Bir gülüşü var ki… Tabi bu sizi hiç ilgilendirmez.

İyi ki hayallerimizi görmüyorlar… Yoksa onu da kıskanırlar!

Adı kıskanmak olabilir ama biz ona “sevdiğimiz kişiyi kimseyle paylaşamama” diyoruz.

Kıskanç olmayan insan bulmak, çıkarlarına düşkün olmayan bir insan bulmaktan daha zordur.