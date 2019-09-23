Kışlık konserve telaşıyla gelen kavanoz kapağı sıkıntısı sürüyor

Yurt genelinde sebze fiyatlarının düşmesi ile birlikte vatandaş kış hazırlıkları yapmak için kolları sıvarken, birçok kentte kavanoz kapağı sıkıntısı yaşanıyor.

BİR KİLO DOMATESE SATAN VAR

Türkiye’nin en büyük toptancı çarşılarından İstanbul Toptancılar Çarşısı’nda (İSTOÇ) kapak kalmazken Merter’de zücaciyeciden kapak alan bir kadın ise fiyatları yüksek olduğunu belirtti. Züccaciyeci Erdal Karakaş, "Var ama yeterince değil tabii. Bu sene tüketim haddinden fazla oldu. Normalde sene de 20-25 bin kapak satışımız oluyordu. Bu sene bunu 5'e katladı desem gayet doğal. Biz elimizdeki kapağı 35-45 kuruştan bitirdik. Ama şu an kapak fiyatı gerçekten çok yüksek. Neredeyse bir kilo domates parasına bile kapak satan var dedi.

Karakaş, sadece bir koli kapağı kaldığını belirtti.

KAPAK AZ AMA ÇOK KONSERVE YAPAN VAR

Kavanoz almaya gelen Saliha Kabataş, kapak olmadığını belirterek, Kapak az ama çok konserve yapan var dedi. Kavanoz alan bir başka kadın ise domates ucuz olduğu için herkesin konserve yaptığı ve kapak bulunmadığını söyledi.

İSTOÇ'TA ŞU ANDA KAVANOZ KAPAĞI YOK

Toptancı Hasan Arpaçı ise İSTOÇta şu anda kavanoz kapağı yok. Normalde İSTOÇta 4 dükkan kavanoz kapağı satıyor. Ama bu sene en çok satan biz olduk. Kamyon kamyon, TIR TIR siparişler aldık, sipariş verdik. Ama şu anda tükenmiş durumda. Gelen TIRlar yarım saat bir saat içerisinde burada bitiyor. Sebzenin ucuz olmasıyla kavanoz ve konserve talebi arttı. Kavanoz kapağı firmaları fabrikalar, hazırlıksız yakalandı. Sezon başında kapağın kolisi 105 lira ile 110 lira arasında satılırken, şu anda 240 ile 250 lira arasında satılıyor. Buna rağmen Türkiyenin dört bir yanından Vandan, Iğdıra, Trabzondan Mersine kadar siparişler sürüyor. Bizim satışlarda yüzde 80 artış var şeklinde konuştu.

İSTANBUL'A KOLİLERLE KAVANOZ KAPAĞI GÖNDERİLDİ

Tokat'ta kavanoz kapağı sıkıntısı yaşanmadığını ifade eden Meydan Çarşısı esnaflarından gıda toptancısı Burak Çelik, “Kavanoz kapağı yok diye bir şey yok.

Meydan çarşına gelindiğinde vatandaş bulabilir, istedikleri kadar da temin edebiliriz. İstanbul'a geçen haftalarda 50-60 koli kadar kavanoz kapağı otobüslerle gönderdik. Burada öyle fahiş fiyatlar yok, burası Tokat çünkü. Meydan çarşısında fahiş fiyatlar hiçbir zaman olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Bundan birkaç haftasına göre kolide 2 lira oynadı. Biz toptancısıyız bu işin, TIR'la getiriyoruz ” diye konuştu.

KAVANOZ KAPAĞI FİYATLARINDA YÜZDE 100 ARTIŞ

Behzat Bulvarı esnaflarından Mustafa Güven ise konserve kapaklarının 25 kuruştan 50 kuruşa çıktığını ifade ederek, “Konserve kapaklarında yüzde 100 bir artış var. Çoğu yerde kavanoz kapağı bulunamıyor ama bizim stoklarımızda olduğu için kavanoz kapağı mevcut. Kavanoz fiyatları kapaklı olarak ebadına göre 1.5 ile 2 lira arasında değişiyor. Birkaç hafta önce ise 1 lira ile 1.5 lira arasında idi. Stoklarımızın bir hafta içerisinde tükeneceğini tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

DHA