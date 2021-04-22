Magazin Kıvanç Tatlıtuğ 340 bin TL'lik tutkusu... İstanbul Park Formula'nın tozunu attı

Kıvanç Tatlıtuğ 340 bin TL'lik tutkusu... İstanbul Park Formula'nın tozunu attı

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Kıvanç Tatlıtuğ 340 bin TL'lik tutkusu... İstanbul Park Formula'nın tozunu attı

Caterham yarış otomobiliyle İstanbul Park Formula'da test sürüşü yapan Kıvanç Tatlıtuğ, bu çok özel deneyim için 30 bin pound'luk bir eğitimden geçti. Ünlü oyuncu, hız tutkusunu her fırsatta gözler önüne seriyor. Sosyal medyadan da bu anları paylaştı.

22 Nisan 2021, Perşembe 09:22 Son Güncelleme:
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Rol aldığı projelerden kazandıklarını yatırımın yanı sıra tutkuları için de harcayan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde İstanbul Park Formula'daki bir deneyimini paylaşmıştı. 'Caterham' yarış otomobiliyle test sürüşü yapıp temsili de bir yarışa katılan yakışıklı oyuncu, hız tutkusunu da bir kez daha gözler önüne serdi.

Takvim'de yer alan habere göre; Kıvanç Tatlıtuğ'un bu çok özel otomobilleri kullanabilmek için geçtiğimiz yıllarda toplam 30 bin pound yani yaklaşık 340 bin TL'lik bir eğitimden geçti. Tatlıtuğ, daha önce de yüksek ücretler karşılığında Harley Davidson motosikletiyle Avrupa'daki çok özel turlara katılmıştı.

DÜNYA ŞAMPİYONASINDA YARIŞTI

Küçük İngiliz spor otomobil üreticisi Caterham, F1 takımını da Tony Fernandes tarafından satın alınmasıyla kurdu. Bu efsane model arabalar, 2012 ve 2014 yılları arasında Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarıştı.

https://www.instagram.com/p/CNXRsXvH0yM/


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