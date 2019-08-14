Kıvanç Tatlıtuğ büyük balık peşinde Dalış meraklısı Kıvanç Tatlıtuğ, avda hedef büyüttü. Ünlü oyuncu, tüpsüz dev balıkları zıpkınla avlamak için bu alanda rekortmen olan profesyonel dalgıç Müjdat Turan'dan ders almaya başladı