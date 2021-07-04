Kıvanç Tatlıtuğ eşini öpmeye doyamadı

Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün eşi Başak Dizer ile Bodrum Galliard’da görüntülendi. Murat Kazancıoğlu’nun yeni mekanı KunXgalliard’daki plaj partisine katılan çift bol bol dans ederek eğlendi. Tatlıtuğ müziğe kendini kaptıran Başak Dizer’i öpmeye doyamadı. Saçlarını arkadan bağlayan beyazlar içindeki oyuncunun giyim tarzı da oldukça dikkat çekiciydi.