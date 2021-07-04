Magazin Kıvanç Tatlıtuğ eşini öpmeye doyamadı

Kıvanç Tatlıtuğ eşini öpmeye doyamadı

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Kıvanç Tatlıtuğ eşini öpmeye doyamadı

Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün eşi Başak Dizer plaj partisine katıldı. Tatlıtuğ eşini öpmeye doyamadı. Ali KESER / POSTA

04 Temmuz 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün eşi Başak Dizer ile Bodrum Galliard’da görüntülendi. Murat Kazancıoğlu’nun yeni mekanı KunXgalliard’daki plaj partisine katılan çift bol bol dans ederek eğlendi. Tatlıtuğ müziğe kendini kaptıran Başak Dizer’i öpmeye doyamadı. Saçlarını arkadan bağlayan beyazlar içindeki oyuncunun giyim tarzı da oldukça dikkat çekiciydi.

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