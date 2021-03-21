Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy arkadaşlığı bitti mi?

Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ’un arasından su sızmıyordu. Bodrum’da bir araya gelip balığa bile çıkıyorlardı. Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer ile Ulusoy’un sevgilisi Duygu Sarışın da çok iyi dosttu. Ancak çiftlerin arasına kara kedi girdi. Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Başak Dizer ve Duygu Sarışın da artık takipleşmiyor.



