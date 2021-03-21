Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy arkadaşlığı bitti mi?
Deniz tutkuları ve dostluklarıyla dikkat çeken ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, flaş bir iddiayla magazin gündemine geldi.
21 Mart 2021, Pazar 08:43 Son Güncelleme:
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Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ’un arasından su sızmıyordu. Bodrum’da bir araya gelip balığa bile çıkıyorlardı. Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer ile Ulusoy’un sevgilisi Duygu Sarışın da çok iyi dosttu. Ancak çiftlerin arasına kara kedi girdi. Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Başak Dizer ve Duygu Sarışın da artık takipleşmiyor.