Kıvanç Tatlıtuğ ve Can Yaman birbirini teğet geçti

Can Yaman dönüşte “Kıvanç Tatlıtuğ’u karşılayan bir kalabalık yoktu. Sizin hayranlarınız gerçek mi?” şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

“Kıvanç’ın dizileri İspanya’da izlenmiyor.”

Can Yaman önceki akşam Bebek Lucca’da bir davetteydi. Başka bir partiye katılmak için mekandan erken ayrıldı.

'Beni 20 yıldır tanırsınız'

Aradan 15 dakika geçtikten sonra Kıvanç Tatlıtuğ, Lucca’ya geldi. Muhabirlerin “Mekanın sahibi kim? Can mı yoksa siz mi?” sorusu üzerine şunları söyledi:

“Beni 20 yıldır tanırsınız. Kendim dışında gelişen olaylara yorum yapmam.”





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