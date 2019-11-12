Reklam filminde rol aldığı dünyaca ünlü manken Sara Sampaio ile adı ihanet söylemlerine karışan Kıvanç Tatlıtuğ, hakkında çıkan haberlere sert tepki göstermiş ve sorumlulara karşı dava açacağını söylemişti. Tatlıtuğ, daha sonra eşi Başak Dizer'le Londra tatiline çıkmıştı.

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"Şok içerisinde kaldık"

2016'nın Şubat ayında Parist'e evlenen çiftin son günlerde evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti.

İddialara göre; Kıvanç Tatlıtuğ 2013'te reklam filminde rol aldığı Victoria's Secret meleği Sara Sampaio ile Başak Dizer'i aldatmıştı. Ancak kısa sürede ünlü çiftten bir açıklama gelmişti:

"Söylenenlerin hiçbiri doğru değil. Şok içerisinde kaldık bunları duyunca. "

Kıvanç Tatlıtuğ'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Son zamanlarda çeşitli olaylar üzerinden hakkımda yapılan haberleri sükunetle takip ediyorum. Benim oyunculuğum veya yaptığım işlerle ilgili her zaman istediğiniz eleştiriyi yapma hakkına sahipsiniz.Ancak birkaç gündür ailem ve evliliğim hakkında yapılan haberler gerek kişilik haklarımı, gerek ailenin kutsallığını hiçe sayar hale gelmiştir.

"Zira hiçbir belge ve delil olmadan medya aracılığıyla evliliğime dair gerçek olmayan söylemleri kabul edemem. Eşimle henüz birlikteliğimizin başlamadığı bir dönemde 2013 yılında reklam filmi çektiğim ve bir daha hiç karşılaşmadığım mesai arkadaşımla “bir ilişki yaşıyor mu” başlığıyla yalan bir haber yaratma gayesi içerisinde yapılan habercilik anlayışı anlaşılır gibi değil.

Bu kapsamda hakkımda yapılan asılsız haber ve yorumlar aleyhine yasal haklarımı kullanmak mecburiyetinde bırakıldığımı, bu hukuk mücadelesinin bir örnek olarak hatırlanmasını sağlayacağımı, herkesin bilgisine sunarım."

900 bin TL'lik hediye

Kıvanç Tatlıtuğ eşinin arabasını yeniledi. 900 bin TL'ye aldığı sıfır kilometre Land Rover Discovery marka cipi, eşine hediye etti.





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