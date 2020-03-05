Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni moda: Matrix havası
Sosyal medyanın stil ikonu ilan ettiği Kıvanç Tatlıtuğ giydiği kazak, taktığı kasket, kullandığı aksesuarlarla ilgi odağı oluyor.
05 Mart 2020, Perşembe 07:40 Son Güncelleme:
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Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen oyuncu Matrix tarzı deri paltosu ve beline astığı anahtarıyla dikkat çekti. Kıvanç Tatlıtuğ tarzını oluştururken eşi, stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ’dan da fikir alıyor.
***Keanu Reeves’in 1999 yapımı ‘Matrix’te giydiği deri palto 21 yıldır moda.
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ geçen hafta "Dijital platforma dizi yapmak için anlaşmak üzereyiz" demişti.