Klasik otomobillere düşkünlüğüyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ’un tarzı da ünlü ‘Peaky Blinders’ dizisindeki kahramanlar gibiydi. I. Dünya Savaşı sonrası İngiltere’de faaliyet gösteren ‘Peaky Blinders’ adlı çeteyi anlatan yapım, yayınlandığı 2013-2016 arasında dünya erkek modasını da etkilemişti. Kıvanç Tatlıtuğ bu modayı taktığı kasket, giydiği ceket ve pantolonlarla bir kez daha hatırlattı.

***Peaky Blinders’ın başrollerini Cillian Murphy ve Paul Anderson paylaşmıştı.



