Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un klasik havası

Kıvanç Tatlıtuğ'un klasik havası

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Kıvanç Tatlıtuğ'un klasik havası

Kıvanç Tatlıtuğ önceki akşam Armutlu’daki bir restorana 200 bin TL’ye aldığı 1968 model Chevrolet Impala aracıyla geldi.

26 Şubat 2020, Çarşamba 08:47 Son Güncelleme:
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Klasik otomobillere düşkünlüğüyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ’un tarzı da ünlüPeaky Blindersdizisindeki kahramanlar gibiydi. I. Dünya Savaşı sonrası İngiltere’de faaliyet gösteren ‘Peaky Blinders’ adlı çeteyi anlatan yapım, yayınlandığı 2013-2016 arasında dünya erkek modasını da etkilemişti. Kıvanç Tatlıtuğ bu modayı taktığı kasket, giydiği ceket ve pantolonlarla bir kez daha hatırlattı.

***Peaky Blinders’ın başrollerini Cillian Murphy ve Paul Anderson paylaşmıştı.

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