Kıvılcım Ural iddialı konuştu

Beş yıl aradan sonra yeni çıkardığı şarkısıyla müziğe dönen Kıvılcım Ural havalı kıyafetiyle ilgi odağı oldu.

Şarkıcı “Güzel giyinmeyi iyi bilirim” dedi.

Eylül ayının ilk haftalarında 'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler'in şikayeti üzerine Tangöze'nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural hakkında 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

'BANA BAK ESKİ KAŞAR'

Kıvılcım Ural'ın kendisine mesaj atarak hakarette bulunduğunu iddia eden Seçkin Piriler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuştu.

Seçkin Piriler savcılığa verdiği dilekçede Kıvılcım Ural'ın kendisine, ''Bana bak eski kaşar, anlayacağın dilden yazayım! Tepemin tasını attırdın. 7 yaşındaki çocuğu evden kovmak ne vicdansız k…e! Annelik bile yapacak kapasite yok mu sende pislik? O çocuğa annelik yap yoksa mumla ararsın o çocuğunu'' şeklinde mesaj atarak hakarette bulunduğunu iddia etmişti.





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