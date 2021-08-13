Magazin Kıvılcım Ural-Kaan Tangöze'nin romantik tatili

Kıvılcım Ural-Kaan Tangöze'nin romantik tatili

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Kıvılcım Ural-Kaan Tangöze'nin romantik tatili

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze (48), kızı İlayda ve kendisinden 19 yaş küçük eşi Kıvılcım Ural’la Bodrum’da buluştu. Kızı İlayda ile hasret gideren rockçı, eşiyle de aşk tazeledi.

13 Ağustos 2021, Cuma 14:43 Son Güncelleme:
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Kaan Tangöze, hafta sonu vereceği konser öncesi soluğu Bodrum'da bulunan eşi Kıvılcım Ural ve kızı İlayda'nın yanında aldı. Gündoğan'da bir beach'te denizin ve güneşin tadını çıkaran Tangöze Ailesi, oldukça keyifliydi.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; sevimli kızıyla kanoya binip oyunlar oynayan Duman grubunun solisti, eşi Kıvılcım Ural'la da romantik dakikalar yaşadı.

Pembe bikinisiyle plaja gelen 29 yaşındaki şarkıcı Kıvılcım Ural, fit haliyle tüm bakışları üzerine topladı.

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