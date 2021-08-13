Kaan Tangöze, hafta sonu vereceği konser öncesi soluğu Bodrum'da bulunan eşi Kıvılcım Ural ve kızı İlayda'nın yanında aldı. Gündoğan'da bir beach'te denizin ve güneşin tadını çıkaran Tangöze Ailesi, oldukça keyifliydi.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; sevimli kızıyla kanoya binip oyunlar oynayan Duman grubunun solisti, eşi Kıvılcım Ural'la da romantik dakikalar yaşadı.

Pembe bikinisiyle plaja gelen 29 yaşındaki şarkıcı Kıvılcım Ural, fit haliyle tüm bakışları üzerine topladı.



