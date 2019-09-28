Bazen deodorantların içerisinde var olan kimyasallar, çamaşırlarınızın renginin açılmasına veya solmasına neden olabilirler. Özellikle beyaz çamaşırlarda yer alan sararmalar, gömlek ve koltuk altı lekeleri, siyah kıyafetlerdeki deodorant lekeleri oldukça can sıkıcıdır. Kıyafetlerdeki deodorant lekelerini kimyasallarla bile çıkarmak oldukça zordur. Ancak size vereceğimiz talimatları birebir uygularsanız kıyafetlerinizdeki koltukaltı deodorant lekelerini çıkartabilirsiniz. Koltuk altında deodorant lekesi olan kıyafetlerinizi artık yeniden kullanmak üzere ortaya çıkabilirsiniz. İşte Kıyafetlerden deodorant lekesi nasıl çıkar? Sorusuna verilen en etkili yöntemler…

Deodorant lekelerini çıkarmadan önce…

Terlemeyi önleyici deodorantlar terlemeyi önlerken korkutan o deodorant lekelerine neden olabiliyor. zaman geçtikçe de gömleğinizde veya kıyafetinizde meydana gelen deodorant lekeleri sarımsı ve beyaz tortulara neden oluyor. Bu durum en sevdiğiniz kıyafetinizde meydana geldiğinde oldukça üzücü bir durum ortaya çıkıyor.

Sarımsı ve beyaz lekeleri kıyafetlerden çıkarmak için yapılması gerekenler

Öncelikle roll-on antiperspiranların kullanılması sonucu oluşan sarımsı lekelerin çıkarılması zor olabilir. Rolondaki alüminyum içeriği, koltuk altı bölgesinde sarımsı veya kahverengimsi bir lekeyle sonuçlanması için koltuk altı terinizle birleşir.

Bu lekeler zamanla zorlaşır ve düzenli ağartma ve yıkamada bile çıkarılması zorlaşır.

İşte evde yağlı deodorant lekelerinden kurtulmanın basit yolları…

Yöntem 1: limon suyu kullanın

Limonun ve güneşin doğal ağartma özellikleri açık renkli kıyafetlerde terlemeyi önleyici lekeleri soldurmaya Üstelik, tek başına limon, yüksek seviyede sitrik asit ve düşük pH seviyeleri sayesinde inanılmaz bir temizleyicidir.

Bununla birlikte, koyu renkli giysiler için limon suyunu eşit miktarda suyla seyreltmek en iyisidir.

İhtiyacınız olan şeyler:

Yağ bazlı deodorant lekelerinin çıkarılması için ihtiyaç duyulan şeyler

Limon suyu (doğal ağartma maddesi)

Sofra tuzu

Temizlik fırçası

Su

1. Adım: Lekeli bölgeyi limon suyu ile kaplayın

Giysinizin lekeli alanını limon suyuna batırın, böylece tamamen bulaşmış olur.

15 dakika güneşte bırakın.

2.adım: Tuz serpin ve lekeyi yavaşça ovalayın

Leke üzerine biraz sofra tuzu serpin.

Tuzu yavaşça ama sıkıca lekeye sürtmek için bir temizleme fırçası kullanın.

Leke üzerine sürtünme tuzu, limon suyunun daha derinlemesine leke içinde çalışmasına yardımcı olur.

3.adım: Normal suda durulayın ve güneşte kurutun

Lekeyi normal su ile yıkayın ve kurutun

Giysiyi soğuk suyla yıkayın ve güneşte kurutun.

Giysinin güneşte kuruması, limon suyunun leke çıkarma (ağartma) etkisini artıracaktır.

Bununla birlikte, dışarısı soğuksa, çamaşırları çamaşırın son yıkaması için fırlatabilirsiniz.

Kabartma tozu kullanın

Giysilerden yağlı deodorant lekesini çıkardıktan sonra

Kabartma tozu, giysiden herhangi bir birikinti kesip kaldırmak için suda etkilidir. Ayrıca, bir emici olarak, tortunun çoğunu kumaştan emer.

Bu yöntem kurutulmuş, sarımsı lekeler için idealdir.

İhtiyacınız olan şeyler:

Yağ bazlı deodorant lekelerinin çıkarılması için ihtiyaç duyulan şeyler

Kabartma tozu (emici ve hafif aşındırıcı) - 3 yemek kaşığı

Su

Temizlik fırçası

1. Adım: Kabartma tozu ve su ile bir macun oluşturun

Kabartma tozu ve sudan bir karışım yapın

3 parça kabartma tozu ile 1 parça su karıştırın ve kalın bir kıvam elde edin.

2. Adım: Macunu leke üzerine bol miktarda sürün ve fırçalayın

Macunu leke üzerine yayın.

30 dakika kurmasına izin verin.

Temizleme işlemini başlatmak için temizleme fırçasıyla hafifçe ovalayın.

3. Adım: Su ile durulayın

Lekeyi çıkarmak için bezi suyla durulayın

Giysiden kalan kalıntıları gidermek için normal suyla durulayın.

3.Yöntem Çamaşır deterjanı kullanın

Yağ bazlı deodorant lekelerini çıkardıktan sonra

Adım 1. Çamaşır deterjanı suyla birleştirin

Çamaşır deterjanını suyla karıştırın

Bir kaseye bir bardak su dökün.

1 çorba kaşığı çamaşır deterjanı ekleyin.

Bir çözelti oluşturmak için iyice karıştırın.

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2. Adım: Giysiyi 30 dakika boyunca deterjan çözeltisinde bekletip yıkayın

Bezi deterjan çözeltisine batırın ve yıkayın

Giysiyi 30 dakika boyunca deterjan çözeltisine batırın.

Yavaşça ellerinizle ovalayın. Leke kolayca çıkacaktır.

Sonunda normal suyla durulayın ve sonra güneşte kurutun.

Siyah tişörtlerde oluşan deodorant lekesi nasıl çıkarılır?

Kalın beyazımsı, çökelmiş tortu tabakası, aşırı miktarda deodorant kullanılması sonucu oluşur.

Bu lekeler maddede balmumu benzeri görünür ve çamaşırlarınıza yavaşça aktarılır. Bu lekeleri çıkarması ise oldukça zordur.

1 yöntem: Sirke kullanın

Sirkede bulunan asidik özellikler, leke içindeki mineral ve yağ birikintilerini kırar ve böylece lekenizdeki giysileri temizler.

Adım 1. Sirkeyi suyla seyreltin

2 yemek kaşığı beyaz sirkeyi suyla seyreltin.

2. Adım Lekeli bölgeyi seyreltilmiş sirke içine daldırın

30 dakika bekletin

3.Adım: Kalıntıyı yavaşça ovalayın ve durulayın

Kalan lekeleri çıkarmak için sirkeyi lekenin üzerine hafifçe sürün.

Sirke çözeltisini kumaştan normal suyla çalkalayın.

Alternatif olarak inatçı lekeler için, giysiyi içten dışa döndürebilir ve lekeyi tam güçlü beyaz sirke ile doyurabilirsiniz.

Riskli bir işlem olsa da, kumaştan lekeleri parçalamak ve temizlemek için inanılmaz derecede iyidir. Sonunda, kumaş kurudukça koku da azalır.

Aspirin kullanın

Aspirin, kumaştan ter ve deodorant lekelerini yok etmek için sarı renkte bir karışım oluşturan salisilik asit içerir.

Adım 1. Aspirini suda çözün.

Deodorant lekelerini gidermek için suda aspirin eritin

Bir kaseye 3 veya 4 tablet aspirin yerleştirin.

Tabletleri çözmek için ½ su bardağı su ekleyin.

Adım 2. Lekeli giysiyi çözeltiye batırın

Lekeli bölgeyi aspirin çözeltisiyle doyurun.

Yaklaşık 15 dakika çözeltide bekletin.

Adım 3. Normal su ile durulayın

Lekelerdeki kalıntı izlerini silmek için giysinizi normal suyla çalkalayın.

İpuçları

Makyaj temizleyici mendiller veya bebek mendilleri, çamaşırlarınızdaki lekeleri temizlemek için harikadır .

Giysinin orijinal rengini eski haline getirirken deodorant lekelerini ön-işlemden geçirmek ve gevşetmek için kaliteli bir çamaşır deterjanı kullanın.

Giysilerinize yukarda vermiş olduğumuz yöntemleri uygulamadan önce, kumaşın renginin sağlamlığını sağlamak için her zaman bir yama testi (tercihen renk bozulmasının görülmeyeceği yerlerde) yapın.



