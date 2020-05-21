Kıyafetlerinizin mis gibi kokmasını sağlayacak lavanta spreyi yapımı
Evdeki bütün kumaşlı yüzeylerde, kıyafetlerde, nevresim takımlarında kullanabileceğiniz lavanta spreyi, evinizin hem çok güzel kokmasını hem de uzun süre kalıcı olmasını sağlayacak.
21 Mayıs 2020, Perşembe 17:40 Son Güncelleme:
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Ev yapımı lavanta spreyi sayesinde hem eviniz misler gibi kokacak hem de bu kokunun kalıcılığı uzun süre olacak.
Ev yapımı lavanta spreyi malzemeleri
- 1 bardak saf su
- 40 damla lavanta esansı
- 4 yemek kaşığı saf alkol
Ev yapımı lavanta spreyi yapılışı
Tüm malzemeleri huni kullanarak püskürtmeli bir şişeye koyun. Kapağını kapatın ve sallayın. 1-2 saat dinlenmesini bekleyin. Dilediğiniz zaman çarşaflarınıza, yastık kılıflarınıza, yorganınıza sıkabilirsiniz.