Ev yapımı lavanta spreyi sayesinde hem eviniz misler gibi kokacak hem de bu kokunun kalıcılığı uzun süre olacak.

Ev yapımı lavanta spreyi malzemeleri

1 bardak saf su

40 damla lavanta esansı

4 yemek kaşığı saf alkol

Ev yapımı lavanta spreyi yapılışı

Tüm malzemeleri huni kullanarak püskürtmeli bir şişeye koyun. Kapağını kapatın ve sallayın. 1-2 saat dinlenmesini bekleyin. Dilediğiniz zaman çarşaflarınıza, yastık kılıflarınıza, yorganınıza sıkabilirsiniz.