Türkiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 12 personel alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 12 personel alacak

Türkiye

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 12 personel alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden 12 engelli personel alacak. Başvuru tarihi ve şartları belli olan ilanda 10 büro personeli, 2 tekniker kadrosu için alım yapılacak.

08 Şubat 2021, Pazartesi 17:09 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2 tekniker ve 10 büro personeli kadroları için toplamda 12 engelli personel alımı yapacak. İlana başvurular, Türkiye İş Kurumu internet sayfasından veya bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılacak. Sözlü sınavın yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak. Başvuruda bulunacak adayların geçerli en az yüzde 40 engelli raporuna sahip olması gerekirken, teknikerler için ön lisans, büro personeli için lisans mezuniyeti şartı aranıyor. Alım için yapılacak sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekecek.

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