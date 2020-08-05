Kıyılarda zehirli işgal

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Eda Topçu Eryalçın, iklim değişikliğinin de etkisiyle Türkiye kıyılarında farklı türlerdeki denizanalarının hızla çoğaldığını söyledi. Bazıları zehirli olan türlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Eryalçın “Denizanaları üremek için sert zeminlere ihtiyaç duyuyorlar. Kıyı dolguları ve betonlaşma üremelerini kolaylaştırıyor” dedi. Denizanalarının artmasının turizm üzerinde olumsuz etkisi olacağına dikkat çeken Eryalçın “Kimse denizanalarıyla dolu bir denize girmek istemez” diye konuştu.

Temas ederse bunları yapın

Temas ettiğinizde teninizde yanmaya neden olan denizanalarına karşı yapılması gerekenler şunlar: