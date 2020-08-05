Kıyılarda zehirli işgal
Betonlaşma ve küresel iklim değişikliği nedeniyle Türkiye’yi çevreleyen denizlerde denizanaları hızla çoğalıyor.Aralarında zehirli yabancı türlerin de bulunduğu denizanaları temas halinde can yakabiliyor.
05 Ağustos 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Eda Topçu Eryalçın, iklim değişikliğinin de etkisiyle Türkiye kıyılarında farklı türlerdeki denizanalarının hızla çoğaldığını söyledi. Bazıları zehirli olan türlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Eryalçın “Denizanaları üremek için sert zeminlere ihtiyaç duyuyorlar. Kıyı dolguları ve betonlaşma üremelerini kolaylaştırıyor” dedi. Denizanalarının artmasının turizm üzerinde olumsuz etkisi olacağına dikkat çeken Eryalçın “Kimse denizanalarıyla dolu bir denize girmek istemez” diye konuştu.
Temas ederse bunları yapın
Temas ettiğinizde teninizde yanmaya neden olan denizanalarına karşı yapılması gerekenler şunlar:
- Temas ettiği yere çıplak elle dokunmayın.
- Temas eden bölgeyi bol deniz suyuyla yıkayın.
- Bol sirke ile yıkayın ve yara üzerine sirkeli bez koyun.
- Ardından bölgeye tıraş köpüğü püskürtün ve 2-3 dakika bekletip elle dokunmadan temizleyin.
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