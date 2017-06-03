Kız arkadaş edinmek günah mı?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar programında Nihat Hatipoğlu kendisine sorulan "Kız arkadaş edinmek günah mı?" sorusunu cevapladı.

03 Haziran 2017, Cumartesi 11:31 Son Güncelleme:
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Kız arkadaş edinmek günah mı?

Nihat Hatipoğlu 

ile İftar programında merak edilen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na iftar programında bir izleyici tarafından, "Kız arkadaş edinmek günah mıdır?" sorusu geldi.



Nihat Hatipoğlu

ise bu soruya, "Kız arkadaş edinmenin niyeti önemli. Mesela komşunuzun kızı ve evlenmek istiyorsunuz... 'Birbirimizi tanıyalım' dersiniz ve islami ölçüler içerisinde, birkaç kez görüşürsünüz, yemek yersiniz. Ama her zaman aranızda bir 3. kişinin olmasında fayda vardır. Anlaşır konuşursunuz ona göre kararınızı verirsiniz" yanıtını verdi.




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