Devrek Bakırcılar Köyü´ nde İbrahim G.(32) ailesiyle birlikte, bir yıl önce tanıştığı S.C.´yi (19) istemeye gitti.

ÇİÇEĞİ CAMDAN ATINCA KAVGA ÇIKTI

Genç kızın babası Meftun C., kızını vermek istemeyerek, damat adayının getirdiği çiçeği pencereden attı. Bu sırada Meftun C. ile İbrahim G.’nin amcası Ali G. arasında kavga çıktı.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Diğer aile fertlerinin de karışmasıyla kavga büyüdü. Bu sırada Ali G., tabancayla ateş ederek evin camlarını kırdıktan sonra otomobile binerek kaçtı.

Kavgada, genç kızın babası Meftun C. amcası Adnan C. damat adayı İbrahim G. amcası Remzi G. İle birlikte 10 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayın ardından köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan İbrahim G. ile Remzi G., Çaycuma Devlet Hastanesi´ ne, Adnan C. ve Meftun C. ise Devrek Devlet Hastanesi´ ne kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.



