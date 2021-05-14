Türkiye Kız kardeşi haber alamıyordu! Eve gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Kız kardeşi haber alamıyordu! Eve gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Türkiye

Kız kardeşi haber alamıyordu! Eve gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Antalya'da yalnız yaşayan emekli polis memuru Erdoğan Gönüllü (82), kendisine uzun süre ulaşamayan kız kardeşinin ihbarı üzerine itfaiye aracılığı ile girilen evinde ölü bulundu.

14 Mayıs 2021, Cuma 20:47 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 168 Sokak üzerindeki 8 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Eşinin vefatı üzerine yalnız yaşamaya başlayan emekli polis memuru Erdoğan Gönüllü'nün şehir dışında yaşayan kız kardeşi iki gün boyunca ağabeyine ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine eve giden polis ekipleri kapıyı çalmasına rağmen açılmayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri merdiven aracılığıyla ikinci katta bulunan eve girdiğinde evin mutfak kısmında Gönüllü’nün harekesiz şekilde yattığını gördü.

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda Gönüllü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Gönüllü'nün cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA(DHA)

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