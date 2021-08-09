Kız kardeşinin tecavüzcüsünü hapiste öldürdü

ABD’nin Washington eyaletinde Shane Goldsby (26) gasp suçundan hapisteydi. Aynı hapiste kalan Robert Munger (70) çocuk tecavüzünden 43 yıl hapis cezası almıştı. Munger ile iletişim kurmaya başladı. Çocuk sapığı Munger, Goldsby’ye işlediği suçların ayrıntılarını veriyordu. Goldsby’nin reşit olmayan kız kardeşi de Munger’ın cinsel saldırısına uğramıştı. Ancak Munger, tecavüz ettiği çocuğun ağabeyiyle konuştuğunu bilmiyordu. Munger, tüm suçlarını Goldsby’ye itiraf etti.

"SİSTEM KURBANIYIM"

Goldsby, daha fazla dinlemek istemediğini söylediği halde Munger durmadı. Sonunda Goldsby, Munger’a saldırdı. Öldüresiye dövdü. Yaralanan Munger, üç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra öldü. Cinayetten yargılanan Goldsby, “Onu benimle aynı hapse koyan sistemin kurbanıyım. Yetkilileri yerimizin değişmesi için uyardım. Tanrı’ya söz vermiştim. Ona bir şey yapmayacaktım. Ama daha fazla dayanamadım” diyerek kendini savundu. Ancak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.