Kız kıza tatil

Hazal Filiz Küçükköse sevgilisi Alp Güler’den ayrılmış, geçen hafta “Hayatımda kimse yok. Böyle iyiyim. Kendi gücümün farkına vardım. Şimdilik yalnızlığa devam” açıklamasını yapmıştı. Oyuncu sezonu 3 kız arkadaşı ile Çeşme’de açtı. Önceki gün Alaçatı’daki Ayayorgi Yuzu Beach’teydiler. Gözler haliyle Hazal Filiz Küçükköse’nin üzerindeydi.

GÜNEŞTE KAVRULDULAR

Oyuncu, kankaları ile denize girmeden önce iskelede fotoğraf çektirdi. Bir sağdan, bir soldan derken poz verme sürecinde güneş altında kavruldular. Sonra da el ele tutuşup hep beraber kendilerini serin sulara bıraktılar. Hazal ve sıkı dostları denizden çıkınca da çektikleri fotoğraflara bakıp güldüler.