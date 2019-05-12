Kız meselesi kanlı bitti

Olay, Dumlupınar Mahallesi 2. Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. Daha önceden aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulanan iki genç cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Bir süre tartışan gençlerden N.Y., karşısındaki kişiyi bacağından bıçakla yaraladı. Bıçak darbesi atar damarına denk gelen genç, çevredekilerin müdahalesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası bıçakla birlikte olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan N.Y. ise gözaltına alındı.

İHA