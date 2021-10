Kız ve erkek çocuklara farklı doz aşı önerisi!

Dünya genelindeki çoğu ebeveyn çocuklarını koronavirüse karşı aşılama konusunda zor sorularla boğuşurken, bazı ülkelerdeki ailelere yeni bir seçenek sunuldu: çocuklara sadece bir doz Aşı vermek. Tek doz aşı tavsiyesi ile çocukların hem virüsten hem de potansiyel yan etkilerden de korunması planlanıyor.

KALP İLTİHABI DAHA ÇOK 2. DOZDAN SONRA ORTAYA ÇIKIYOR

New York Times'da yer alan habere göre aralarında İngiltere ve Norveç'in de olduğu ülkelerde 12 yaş ve üzeri çocukların Pfizer-Biontech aşısının tek dozunu olması tavsiye edildi.Çarşamba günü, İsveç ve Danimarka da çocukların Moderna aşısından yalnızca bir iğne almaları gerektiğini açıklayarak bu saflara katıldı.

Bu ülkelerdeki sağlık görevlileri, kalp iltihabı olan miyokarditin aşılamadan sonra çocuklar ve gençler arasında düşünülenden daha yaygın olabileceği konusunda endişeli. Ancak yapılan araştırmalar nadir bir yan etki olan kalp iltihabının daha çok ikinci dozdan sonra ortaya çıktığını gösteriyor.

FAYDALARI RİSKİNDEN AĞIR BASTI

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri danışmanları, Haziran ayında miyokardit hakkındaki verileri gözden geçirdiler ve oybirliğiyle, faydaların riskten çok daha ağır bastığını söyleyerek, 12 yaş ve üzeri çocuklar için aşıyı önerme kararı aldılar. Yapılan bir araştırma ABD'de 12 ila 17 yaşları arasındaki her milyon aşılanmış erkek Çocuk için, aşıların maksimum 70 miyokardit vakasına neden olabileceğini , ancak 5.700 enfeksiyon, 215 hastaneye yatış ve iki ölümü önleyeceğini tahmin ediyor.

ERKEK ÇOCUKLARI DAHA ÇOK RİSK ALTINDA

The New England Journal of Medicine'de yayınlanan analize göre, İsrail'de aşılamadan sonra kalp iltihabının 16 ila 29 yaş arasındaki erkekler arasında daha sık görüldüğü belirtildi.. Bu yaş grubundaki her 100.000 erkekten yaklaşık 11'i, aşılandıktan birkaç gün sonra durum ile karışlaştı. Kadınlarda ise risk ihmal edilebilir düzeydeydi.

KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARININ DOZLARI FARKLI OLMALI

Pittsburgh Üniversitesi'nden Dr. Walid Gellad konuya ilişkin, " Tereddüt eden ebeveynler, yan etki riskinin aslında bir doz için iki doza göre çok daha düşük olduğu gerçeğini takdir edebilirler.Ciddi yan etkiler öncelikle erkeklerde görüldü, bu nedenle doz hesabı kız ve erkek çocuklar için farklı olmalıdır" dedi.

Şimdilik tek doz önerisinde bulunan sağlık görevlileri, daha fazla güvenlik bilgisi elde edildikçe tek doz stratejisini tekrar gözden geçirmeyi planlıyor. Gelen verilerin olumlu olması halinde yola ikinci aşılarla devam etmeyi de seçebilirler.