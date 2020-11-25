Fransız usulü kızarmış ekmek tarifi

Hem pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz hem de lezzetle yiyebileceğin kızarmış ekmek tarifi özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi. Sevdiklerinize hazırlamak için kızarmış ekmek tarifi arıyor ya da kızarmış ekmek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kızarmış ekmek yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Kızarmış ekmek tarifi

Kızarmış ekmek malzemeleri

1 yumurta

7 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı bal

4 dilim tost ekmeği

40 gram tereyağı

Tarçın

Akçaağaç şurubu

Kızarmış ekmek yapılışı

Yumurtayı bir kasede kırıp iyice çırpın. İçerisine bal, süt ve tarçını ekleyin ve çırpmaya devam edin. Tost ekmeklerini önlü arkalı karışıma bulayın. Bir tavada tereyağı eritip ekmekleri önlü arkalı kızartın. Servis ederken üzerine akçaağaç şurubu gezdirin.



