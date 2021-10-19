Hem görüntüsü hem de lezzetiyle iştahları kabartan kızarmış elma dilimleri tarifi, hem pratik hem de lezzetli. Peki, kızarmış elma dilimleri nasıl yapılır? Kızarmış elma dilimleri tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

KIZARMIŞ ELMA DİLİMLERİ TARİFİ

Kızarmış elma dilimleri malzemeler

245 gram un

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

1 çay kaşığı tarçın

Rendelenmiş muskat

240 ml elma suyu

1 yumurta

20 gram tereyağı (eritilmiş)

3-4 kırmızı elma

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı

Üzeri için

100 gram toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

Sunum için

Dondurma

KIZARMIŞ ELMA DİLİMLERİ YAPILIŞI

Hamur için un, kabartma tozu, tuz ve tarçını bir kapta harmanlayın ve yarım su bardağı kadarını ayırın. Kalan karışıma elma suyu, yumurta ve tereyağını ekleyip çatalla karıştırın. Elmaları soyup dilimleyin. Fırını 100 dereceye ayarlayın. 5-6 dilim elmayı önce ayırdığınız un karışımına, ardından sıvı karışıma bulayıp kızgın yağda 3 dakika kızartın. Yağdan çıkarıp kağıt havlu üzerine alın. Ardından ızgara teli üzerine dizerek fırına yerleştirin. Bütün elmalar bitinceye kadar işlemi tekrarlayın. Üzeri için, şeker ve tarçını harmanlayın. Elma dilimlerini bu karışıma bulayıp dondurma ile servis yapın.



