Sevgiliye, arkadaşa kısa, uzun ve anlamlı kızgınlık ile ilgili sözler, sosyal medyada sıklıkla paylaşılan sözler arasında yer alıyor. Kişi bazen yaşadığı kızgınlığı en iyi bu tarz sözlerle anlatabiliyor. Kimseyi kırmadan duygularınızı ifade edebileceğiniz kızgınlık sözlerini bir araya getirdik…

SEVGİLİYE, ARKADAŞA KISA, UZUN VE ANLAMLI KIZGINLIK İLE İLGİLİ SÖZLER

Ben kısa bir aşk yaşamadım ki yalanlar içinde seni tatmin edeyim, ben seninle umutlarıma baktım ama sen onları benden çaldın!

Ne kadar dert varsa yıktın üzerime, vurdumduymaz gibisin bakmıyorsun bile! Ne bu kızgınlık, bu öfke? İstemiyorsan güle güle!

Ne yürek kaldı sana verecek ne de inancım kaldı seninle bu yolda gidebilecek, kızgınlıklarım içimde kör oldu, seni toprağa gömecek!

Tıpkı nar gibiyim, dışım tek parça ama içim paramparça. Bu yaptığını sakın unutma!

Kimleri kaldırmadı ki bu yürek, kimleri üzmedi ki bu bilek ama senin bir sözünle dağıldı, seven bu koca erkek.

Kızgınlık halinde söylediklerini iyi düşün, pişman olacağın sözleri söyleme bana, kaldırmaz kalbim gerisini.

Bana yapmayacaktın bunu! Sen umutlarımı, hayallerimi yıktın. Oysaki ne değer vermiştim sana, beş para etmezmişsin!

Oldum olası içimde biri, tüm gücüyle hiçbir şey olmamaya çalışıyor.

Ömrümden çaldığın zamana acıyorum, zaman hataları telafi edecek günün birinde ama sen o zaman telafisi olmayan bir hata olacaksın gözümde.

Dost dediğin kırgın olsa da her zaman dostun olandır.

Kırılmadık bir kalbim kaldı bu hayatta, onu da sen kırdın helal olsun sana!

Yürüdüğün yollar çürüdüğün yıllara varsın, dost bildiğin baktığın her çift göz zulüm olsun ÖMRÜNE.

Kızgınlığım sana değil aşkım, seni seven kalbime.

Ben sana sevgi dolu umutlar besledim, sen hepsini görmemezlikten geldin. Şimdi sıra bende görmüyorum seni, kasma kendini boşuna.

Kırgınım yalan sözlere, kırgınım sahte yüzlere.

Nefretimi içime atıyorum, her defasında seni kırmak istemiyorum ama artık kendime kızıyorum sana elveda.

Dost dediğin kırgın olsa da her zaman dostun olandır.

Sen o kadar tatlısın ki kızsam da kıyamıyorum sana, gözlerin geliyor aklıma gülümsüyorum, delice seviyorum seni ama kızgınım hala sana.

Kin besliyorum sana karşı içimdeki nefret iflah olmaz, kızgınım sana neşem yok bu aralar.

Her şeyi kendine göre değil, her şeyi bize göre uyarla. Her şeyi kendin için değil, her şeyi ikimiz için iste.

Buruk kalbim düzelmez bu sözlerinle asla! Sana ben inandım sevdim ama sen harcadın beni sevgi yolunda, dönme bana bir daha, hadi git yoluna…

Huzurlu yaşamak istiyorsan kızdırma beni mutlu olmak istiyorsan benden başkasına bir daha bakma.

Sana karşı artık duygularım yumuşak değil, sana karşı artık sözlerim sevgiyle dans etmiyor. Sen artık sadece yalansın benim için.

Kızgınlığım sana değil aşkım, seni seven kalbime.

Ömrümden çaldığın zamana acıyorum, zaman hataları telafi edecek günün birinde ama sen o zaman telafisi olmayan bir hata olacaksın gözümde.

Ters düz hayatımın arasındaki gözyaşı oldun sadece, artık umutlarımda sayende kayboldu.

Yaradanıma güveniyorum bu dünyada, sen artık yoksun hayatımda adımı bir daha anma, yalan umutlarının içinde kaybolma!

Kırgınım yalan sözlere, kırgınım sahte yüzlere.

Biraz gözyaşı, biraz hüzün işte benim gerçek adım acılar, sen anlamazsın o kabiliyet kalmamış, hayata pembe gözlüklerle bakan serseri, uzak dur benden istemiyorum seni!

Ne kadar kızsam da sana, içimde aşkın yakıyor kalbimi adeta, seviyorum seni ama kızgınım sana, bunu asla unutma.

Huzurlu yaşamak istiyorsan kızdırma beni, mutlu olmak istiyorsan benden başkasına bir daha bakma!

Dualarımla ümitlerime sıcak bakıyorum, sen çıktın artık hayatımdan geriye bakmıyorum.

Kin besliyorum sana karşı içimdeki nefret iflah olmaz, kızgınım sana neşem yok bu aralar.

Her şeyi kendine göre değil, her şeyi bize göre uyarla. Her şeyi kendin için değil, her şeyi ikimiz için iste!

Silah gibi sözlerin, vurdu beni gözlerin, özlüyorum eski günleri, bitsin bu kızgınlık, hadi dön geri.

Sana karşı artık duygularım yumuşak değil, sana karşı artık sözlerim sevgiyle dans etmiyor. Sen artık sadece yalansın benim için.

Senden beklemezdim bu davranışları ya ben seni hiç tanıyamamışım ya da sen benim hiç olmamışsın.

Sana yalan sevgilerin sahte mutlulukları lazım, benim gibi gerçekler sana fazla gelir bu dünyada!

Ters düz hayatımın arasındaki gözyaşı oldun sadece, artık umutlarım da sayende kayboldu.

Her gecenin laneti üstünde olsun, beni kızdırdın, dertler senin olsun, belki o zaman benim gibi dertlerle mutlu olursun.

Yolunda ölüm olsa gelirdim, seninle her acıya giderdim ama sen buna değmezsin vefasız insan!

Buruk kalbim düzelmez bu sözlerinle asla! Sana ben inandım sevdim ama sen harcadın beni sevgi yolunda, dönme bana bir daha!

Artık istediğin kadar karıştır aklımı, içinde kendini bulamayacaksın.

Herkes gibi davranan, kendisi gibi davranamayana zorunlu olarak kızar. (Andre Gide)

Kalbin kemiği yok diye kırılmaz mı sandın?

Ümit ediyorum hala, belki bir gün gelir sen de acı çekersin, sen de seversin ve kaybedersin!

Yükle yalnızlığının bütün gri bulutlarını sırtıma. Vücudum yağmur sonrası toprak koksun.

Küfredemem ben bilirsin susuyorum. Dile getiremediklerimi sen anla.

Ne yürek kaldı sana verecek ne de inancım kaldı seninle bu yolda gidebilecek, kızgınlıklarım içimde kor oldu, seni toprağa gömecek.

Nefret, çok lüks bir duygudur. Sadece sevdiklerimiz harcanarak yaşanabilir.

Kızgınlığım sana değil aşkım, seni seven kalbime.

Güldüğüme bakmayın kalbim kırık attığım kahkahalar aslında bir hıçkırık.

Artık hayat, küçükken oynadığım kutu kutu pense ’ye benziyor neredeyse çünkü herkes bir bir arkasını dönüyor sadece.

Biraz gözyaşı, biraz hüzün işte benim gerçek adım acılar, sen anlamazsın o kabiliyet kalmamış, hayata pembe gözlüklerle bakan serseri, uzak dur benden istemiyorum seni.

Üzülmem mi sanıyorsun yürek ağlar gözden önce.

Ayrılığın merhemi silip atmak canımdan, Allah’ım söküp alsın seni bu sol yanımdan. Kendi zarfında saklı bir veda mektubuyum, artık sana yasaklı aşkın masum kuluyum.

En büyük hatayı, kalbimizi kıran insanları affetmek için bahane aramakla yaparız.

Öyle yorgun ki hislerim, artık sana karşı bir şey hissetmeye bile dermanı yok.

Sen telafisi olmayan en büyük hatam benim. Senin yüzünden dünyayı bir kula satan benim.

Ne mutsuz bir hayat süreceğim sensiz, ne de kırgınlıklar içinde yaşayacağım çaresiz. Ben kendime yeterim, sen takıl bensiz.

Dal rüzgârı affetse bile dal kırılmıştır bir kere.

Sevdanı bulutların üzerine yazmışsın. Yağmur olarak dökülüyor gözlerimden.

Tıpkı nar gibiyim, dışım tek parça ama içim paramparça. Bu yaptığını sakın unutma.

Buruk kalbim düzelmez bu sözlerinle asla! Sana ben inandım sevdim ama sen harcadın beni sevgi yolunda, dönme bana bir daha, hadi git yoluna.

Dualarımla ümitlerime sıcak bakıyorum, sen çıktın artık hayatımdan geriye bakmıyorum.

Duygularımın sürüklediği uzun ve karanlık yolda, kırılan umutlarımı arıyorum sensiz.

Bir cefam var idi bin oldu, aktı gözüm yaşı sel oldu. Yaz baharım döndü kış oldu, sen benden gittin gideli.

Kırıldıkça öğrenir insan boş vermeyi. Belki de bu yüzden sildim birçok şeyi.

Geç de olsa anlamıştım, benim için hiçbir şey senden eski değildi.

Kırgınım yalan sözlere, kırgınım sahte yüzlere.

Bugün sinir küpüyüm, öfkem dağlardan aşkın, zıvanadan çıkarıp, kızdırana kızgınım. Ar damarı çatlamış, pişkin ötesi pişkin, dilimdeki baklayı çözdürene kızgınım. Kirpikleri kaşlarda gezdirene kızgınım.

Beni sakın unutma. Çünkü canımı yaktığın insanım ben. İstediğin günü istediğin insanla kutla. Hesap günü beraberiz nasılsa.

Öyle ağırım ki kendime, sen benden gittin gideli. Tenim küs olmuş tenime, sen benden gittin gideli. Öyle bıkmışım ki kendimden, kurudum düştüm dalımdan, sanki ruhum çıktı canımdan, sen benden gittin gideli…

Birinden uzak duruyorsa insan, mutlak sebebi vardır. Küslük değildir bunun adı… Ya kızgınlıktır ya da kırgınlık.

Giden gitmiş, hüznü ayaklandırma boşuna. Anca sinirlenmenle kalırsın.

Bir insandan bir kere soğudum mu g**tüne güneşi de soksa ısınamam, ısınamam…

Kızgınlık çok gürültülüdür, oysa kırgınlık ne kadar da sessiz.

Halimi hatırımı sorma. İyiyim buralarda. Biraz hatırım kaldı gitmelere, biraz da halim yok artık seni sevmelere.

Kalbin kemiği yok diye kırılmaz mı sandın?

Yazıyorum çünkü susturamadığım bir ses var içimde.

Yemin olsun sana gülersem bir daha! Yemin olsun elini tutarsam bir daha! Sen kızdırdın beni bu da sana elveda.

Yaradan’ıma güveniyorum bu dünyada, sen artık yoksun hayatımda adımı bir daha anma, yalan umutlarının içinde kaybolma.

Kızgınlık geçer de kırgınlık ne olacak.

KIZGINLIK SÖZLERİ

Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun, peki ne kadar kırgın olduğumu biliyor musun?

Kırılmak kadar sevgisizliğinde beni beter etti hayatımda…

Ümit ediyorum hala, belki bir gün gelir sen de acı çekersin, sen de seversin ve kaybedersin.

Ben kısa bir aşk yaşamadım ki yalanlar içinde seni tatmin edeyim, ben seninle umutlarıma baktım ama sen onları benden çaldın.

Kırıldıkça öğrenir insan boş vermeyi. Belki de bu yüzden sildim birçok şeyi.

Ne kadar dert varsa yıktın üzerime, vurdumduymaz gibisin bakmıyorsun bile! Ne bu kızgınlık bu öfke? İstemiyorsan güle güle!

Gülüşünü seversin, sesini seversin, sohbetini seversin. Sevmek için illaki yüzünü görmek şart değil, yüreğinde duruşunu seversin.

Ne yürek kaldı sana verecek ne de inancım kaldı seninle bu yolda gidebilecek. Kızgınlıklarım içimde kör oldu seni toprağa gömecek.

Ve her şey bir gün biter. İnsan en başta bunu kabullenirse daha sonrasından güçlü olabiliyor.

Kim ne derse desin içimdeki kırgınlıklar bir tatlı söz ile, bir gülüşle geçmez. Hayat kırmış beni, sen de kır, çok görmem!

Seni sevdim pişman olmadım, beni kırdın seni yine sevdim, sana darıldım yine sevdim, lanet olsun ben seni hep sevdim.

Yeniden sevmeni istiyorum anladın mı? Yokmuşum gibi yeniden istemeni!

Kendime tüm yalanlarım tükendi! Yeni yalanım ol, tut elimden kandır beni.

Duygularımın sürüklediği uzun ve karanlık yolda, kırılan umutlarımı arıyorum sensiz.







