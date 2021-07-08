Kızı ve torunlarına kıymıştı! Cenaze töreninde duygusal anlar

Meryem Atsak ve çocukları 9 aylık Merve ile 3 yaşındaki Ömer İsmail için Ortaköy Mezarlığı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeler, aile yakınlarının katılımıyla öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Meryem Atsak ile çocukları Merve ve Ömer İsmail'in Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan anne ve çocuklarının cenazeleri, Ortaköy Mezarlık Camii'ne getirildi. Cenazeye, olayla ilgili polis tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan Öznur Aydın'ın eşi Mustafa Aydın, Meryem Atsak'en eşi Özgür Atsak ile diğer yakınları katıldı. Özgür Atsak, yan yana konulan eşi ve çocuklarının tabutlarının başında taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı. Öznur Aydın'ın babası Bekir Bülbül ile diğer yakınları da tabutların başında göz yaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocuklarının cenazeleri mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

OLAY

İddiaya göre, dün Meryem Atsak (23), Küçükkayaş Mahallesi'ndeki evine geldiği annesi Ö.A. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A, kızı Meryem, torunları 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail Atsak'ı eşine ait ruhsatsız tabancayla öldürmüş, ardından intihar girişiminde bulunmuştu. Ö.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Haluk KARAASLAN-Burak TEKİN -DHA