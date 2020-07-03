Kızılay Başkanı: Patlama dumanını asla solumayın

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Sakarya Hendek'teki patlamaya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Kınık, "Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kızılay Başkanı Kınık'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Hendek’teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından #KızılayAfet ekiplerimiz bölgeye intikal ettiler

#Sakarya #Hendek patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz.





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